lunedì 12 gennaio 2026

Venezuela, il Papa incontra la premio Nobel Maria Corina Machado

(Vatican Media via AP, HO)
La leader dell’opposizione ricevuta nel Palazzo Apostolico

Papa Leone XIV, questa mattina, ha ricevuto in udienza la politica venezuelana, Premio Nobel per la Pace, María Corina Machado. Sorrisi e una stretta di mano tra il Pontefice e la leader dell’opposizione venezuelana nella Biblioteca privata. Machado, vestita di nero, indossava un rosario al collo.

Machado al Papa: “Interceda per scarcerazioni e transizione democratica”

La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, durante l’udienza ha chiesto al Pontefice di intercedere per la liberazione degli oltre mille prigionieri politici e per il rapido avanzamento della transizione verso la democrazia in Venezuela. Ne ha dato notizia l’organizzazione di Machado, Comando Con Venezuela, in una nota. “Oggi ho avuto la benedizione e l’onore di poter incontrare Sua Santità e di esprimergli la nostra gratitudine per il suo interesse su ciò che sta accadendo nel nostro Paese. Gli ho anche trasmesso la forza del popolo venezuelano che rimane saldo e in preghiera per la libertà del Venezuela, e gli ho chiesto di intercedere per tutti i venezuelani sequestrati e scomparsi”, ha detto Machado. La Premio Nobel ha poi rimarcato l’importanza del voto dei venezuelani il 28 luglio 2024, che “ratifica la legittimità” del presidente Edmundo Gonzalez Urrutia. 

Machado: “Con Usa e Chiesa la sconfitta del male è più vicina”

La leader dell’opposizione venezuelana durante l’udienza privata avuta oggi in Vaticano con Papa Leone XIV, ha messo in evidenza “la lotta spirituale che i venezuelani hanno affrontato per anni” e ha assicurato che “finalmente, con l’accompagnamento della Chiesa e la pressione senza precedenti del governo degli Stati Uniti, la sconfitta del male nel Paese è più vicina”. Ne ha dato notizia l’organizzazione di Machado, Comando Con Venezuela, sempre in una nota.

Chi è Maria Corina Machado


Machado, politica e attivista, è leader dell’opposizione in Venezuela. Fondatrice del partito politico liberale Vente Venezuela, è stata deputata dell’Assemblea Nazionale dal 2011 al 2014. “Negli ultimi dodici mesi, è stata costretta a vivere nascosta. Nonostante le gravi minacce alla sua vita, è rimasta nel Paese, una scelta che ha ispirato milioni di persone”, ha dichiarato Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comitato del premio Nobel. “Quando gli autoritari prendono il potere, è fondamentale riconoscere i coraggiosi difensori della libertà che si alzano e resistono”, ha aggiunto.

Dopo essere stata eletta deputata, la 58enne di Caracas, che ha denunciato più volte le violazioni dei diritti umani e le manipolazioni elettorali in Venezuela, è stata in seguito destituita e inabilitata dalle autorità per la sua opposizione al regime. Nel 2023 ha vinto le primarie in vista delle presidenziali ma i funzionari elettorali le hanno impedito la candidatura e la sfida contro Nicolas Maduro. L’attivista ha quindi guidato la campagna politica per Edmundo Gonzalez Urrutia. Nel 2024 il Parlamento europeo ha assegnato a Machado e Urrutia il Premio Sakharov per la libertà di pensiero.

