lunedì 12 gennaio 2026

Ultima ora

Papa Leone XIV incontra María Corina Machado, Nobel per la Pace 2025

LaPresse

Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata in Vaticano la politica venezuelana María Corina Machado, leader dell’opposizione e Premio Nobel per la Pace 2025. L’incontro è stato caratterizzato da sorrisi e una stretta di mano tra il Pontefice e la leader venezuelana. I media vaticani hanno diffuso alcune immagini ufficiali che documentano il momento. María Corina Machado, vestita di nero e con un rosario al collo, si è intrattenuta in un colloquio riservato con il Santo Padre. Il faccia a faccia si è svolto nella Biblioteca privata del Pontefice, in un clima di ascolto e dialogo. Un incontro significativo, che sottolinea l’attenzione del Vaticano verso le tematiche della pace, dei diritti e della situazione politica in Venezuela. NO ARCHIVE