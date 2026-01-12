Iran, migliaia di manifestanti filo-governativi in piazza

(LaPresse) – Decine di migliaia di manifestanti filo-governativi sono scesi in strada in Iran, rispondendo all’appello delle autorità dopo le massicce proteste antigovernative degli ultimi giorni. La tv di Stato iraniana ha mostrato immagini di manifestanti che affollavano Teheran verso piazza Enghelab e ha definito il corteo una “rivolta iraniana contro il terrorismo americano-sionista”. L’emittente ha trasmesso immagini di manifestazioni filo-governative in tutto il Paese, una dimostrazione di forza cercando di segnalare che il Paese avrebbe superato le proteste antigovernative dei giorni scorsi. Nessun riferimento alla rabbia popolare per la difficile situazione economica del Paese, che è stato il fattore scatenante dell’inizio delle proteste il 28 dicembre.