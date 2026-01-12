Groenlandia, minacce di Trump e rapporti con alleati: come funziona la Nato

Le ripetute minacce del presidente Usa Donald Trump di prendere il controllo della Groenlandia, il cui territorio semi-autonomo fa parte della Danimarca, stanno mettendo a dura prova i rapporti con gli alleati degli Stati Uniti nella Nato e hanno causato un allarme: l’uso della forza potrebbe significare la fine della più grande alleanza di sicurezza al mondo.



Le tensioni sono aumentate tra alcuni membri della Nato nel corso dei decenni, in particolare tra i vicini Grecia e Turchia. Ma se il Paese più potente dell’Alleanza, dovesse annettere il territorio di un altro Paese alleato, questo creerebbe un pericoloso precedente. “In un modo o nell’altro, avremo la Groenlandia”, ha ribadito Trump domenica. La Casa Bianca non ha escluso l’uso della forza militare. Trump ha affermato di voler impedire alla Russia o alla Cina di prenderne il controllo e che raggiungere un accordo sarebbe “più facile”. La Groenlandia è un’isola semi-autonoma che fa parte del regno danese. La premier danese Mette Frederiksen ha avvertito che “se gli Stati Uniti scelgono di attaccare militarmente un altro paese della Nato, allora tutto si ferma, compresa la nostra Nato”.

La fondazione della Nato nel 1949



La Nato è stata fondata da 12 Paesi nel 1949 per contrastare la minaccia alla sicurezza rappresentata dall’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. La deterrenza della Nato si basa su una forte presenza di truppe americane in Europa, con armi nucleari statunitensi dislocate lì.Le fila dell’Alleanza sono cresciute da quando il Trattato di Washington è stato firmato, accogliendo 32 paesi, dopo l’adesione della Svezia nel 2024, preoccupata da una Russia sempre più aggressiva. Infatti, la Nato considera ufficialmente Mosca e il terrorismo internazionale le sue principali minacce. Le porte della Nato sono aperte a qualsiasi paese europeo che desideri aderirvi e sia in grado di soddisfare i requisiti e gli obblighi.



Nato, il diritto di veto e l’articolo 5



È importante sottolineare che la Nato prende le sue decisioni per consenso, quindi ogni membro ha diritto di veto. L’amministrazione Trump ha posto il veto alla domanda di adesione dell’Ucraina. La Nato si basa sul principio secondo cui un attacco a uno qualsiasi dei suoi membri deve essere considerato un attacco a tutti questi: la garanzia di sicurezza collettiva sancita dall’articolo 5 del trattato. La credibilità dell’organizzazione dipende dalla convinzione degli avversari che tutti i 32 alleati manterranno tale impegno. Si tratta di un impegno politico e non di un obbligo legale che può essere fatto rispettare da qualsiasi tribunale.

Il caso del 2001

L’unica volta che è stato attivato è stato nel 2001, per sostenere gli Stati Uniti in seguito agli attacchi dell’11 settembre a New York e Washington. Trump ha dichiarato lo scorso anno di impegnarsi a rispettare l’impegno dell’Articolo 5, ma ha anche alimentato i dubbi sulla sua capacità di difendere gli alleati che non spendono abbastanza per la difesa. Tuttavia, le sue ripetute minacce contro la Groenlandia portano la questione a un nuovo livello. L’Articolo 5 sarebbe irrilevante in qualsiasi conflitto tra Stati Uniti e Danimarca, in quanto non ci sarebbe unanimità per attivarlo. Oltre alla diplomazia, la Nato non ha un modo ovvio per gestire un conflitto aperto tra i suoi membri. Sono attesi colloqui tra alti funzionari statunitensi e danesi avrebbero mercoledì.



Nato, cosa potrebbe fare la Danimarca

Se la situazione dovesse peggiorare, la Danimarca potrebbe ricorrere all’Articolo 4 del trattato per consultazioni ufficiali se ritiene che la sua sovranità o integrità territoriale siano minacciate. I colloqui previsti dall’Articolo 4 non portano automaticamente ad alcuna azione. Un attacco statunitense dividerà quasi certamente la Nato. Una situazione simile si è verificata quando gli Stati Uniti guidarono un attacco contro l’Iraq nel 2003, con il sostegno di Gran Bretagna e Spagna, mentre Francia e Germania guidavano un gruppo di altri paesi fortemente contrari. Non è chiaro quali alleati si schiereranno con Trump sulla Groenlandia.





Nato, lo strapotere degli Usa



Gli Stati Uniti sono il Paese più potente della Nato. In termini reali, spendono molto di più per la difesa di qualsiasi altro alleato e superano di gran lunga i loro partner in termini di forza militare. Washington ha tradizionalmente guidato l’agenda, ma si è fatta da parte sotto la presidenza Trump. La Nato è più debole senza la leadership, le truppe, gli equipaggiamenti o altri mezzi militari degli Stati Uniti. È quasi inconcepibile che un alleato possa entrare in guerra con essa, figuriamoci sperare di vincere.



Nato, Mark Rutte alla guida

Il lavoro quotidiano presso la sede centrale dell’alleanza a Bruxelles è guidato dall’ex premier olandese Mark Rutte. In qualità di massimo funzionario civile della Nato, presiede quasi ogni settimana le riunioni degli ambasciatori presso il Consiglio Nord Atlantico. Rutte presiede altri Consigli a livello ministeriale e vertici di capi di Stato e di governo, inoltre e dirige il quartier generale della Nato, incoraggia il consenso e parla a nome di tutti i 32 membri.



Uno dei suoi compiti principali è garantire che gli Stati Uniti rimangano fedeli all’Alleanza. Di conseguenza, non critica Trump e oggi ha eluso le domande sulla Groenlandia e su eventuali tensioni all’interno della Nato riguardo all’isola. “Tutti gli alleati concordano sull’importanza dell’Artico e della sicurezza artica perché sappiamo che con l’apertura delle rotte marittime c’è il rischio che russi e cinesi siano più attivi”, ha detto Rutte ai giornalisti. Alla domanda se la Nato fosse in crisi per la Groenlandia, Rutte ha risposto: “No, per niente”. Il quartier generale militare dell’Alleanza si trova nelle vicinanze di Mons, in Belgio. È sempre diretto da un alto ufficiale americano. L’attuale Comandante Supremo Alleato, o Saceur, è il tenente generale dell’Aeronautica militare Alexus Grynkewich. Trump è il suo comandante in capo.