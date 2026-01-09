Groenlandia, Trump: “La prenderemo con le buone o con le cattive”

“Al momento non sto ancora parlando di soldi per la Groenlandia, ma potrei”. Lo ha detto Donald Trump riguardo all’ipotesi di acquistare l’isola.

“Ma ora – ha proseguito – faremo qualcosa per la Groenlandia, che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo la Russia o la Cina prenderanno il controllo della Groenlandia e non accetteremo di avere Russia o Cina come vicini”, ha affermato il presidente Usa parlando alla Casa Bianca. “Se non vogliono farlo in modo semplice, lo faremo in maniera dura“, ha poi aggiunto Trump, che si è comunque definito “un grande fan della Danimarca”.

Danimarca informa i 27: “Situazione grave”

A quanto si apprende a Bruxelles, i rappresentanti permanenti degli Stati membri, riuniti nel Coreper, hanno tenuto oggi una breve riunione di lavoro sulle relazioni transatlantiche. L’ambasciatore danese ha informato le delegazioni sui recenti sviluppi relativi al Regno di Danimarca e alla Groenlandia, incluse le varie dichiarazioni pubbliche dell’amministrazione statunitense. Nell’ambito della sua presentazione, ha anche brevemente condiviso i principali messaggi dei rappresentanti del governo danese e groenlandese, ed espresso gratitudine per le numerose manifestazioni di sostegno da parte dei governi e delle istituzioni europee.

Lo scopo della riunione di lavoro non era quello di avviare una discussione strategica sulla questione. Tuttavia, numerose delegazioni hanno colto l’occasione per ribadire il loro sostegno e sottolineare la gravità della situazione.