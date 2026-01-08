Regno Unito, Bbc: “Andrea ha venduto una villa a un oligarca legato a corruzione”

Un’indagine dell’emittente britannica Bbc ha scoperto che Andrea Mountbatten-Windsor ha venduto la sua villa per milioni di sterline a un oligarca che lo ha pagato con soldi da fondi provenienti dalla società Enviro Pacific Investments, implicata in casi di corruzione criminale.

Il miliardario kazako Timur Kulibayev ha raccontato alla Bbc, tramite i suoi avvocati, di aver utilizzato un prestito concesso dalla Enviro Pacific Investments per acquistare l’ex villa di Andrea. L’oligarca ha acquistato Sunninghill Park nel Berkshire dall’allora principe per 15 milioni di sterline, con l’aiuto dei fondi di Enviro Pacific. Kulibayev è il genero dell’ex presidente del Kazakistan Nazarbayev ed è stato uno dei funzionari più influenti nel settore petrolifero e del gas del Paese centroasiatico. Secondo quanto riferito alla Bbc, Kulibayev ha pagato 3 milioni di sterline in più rispetto al prezzo richiesto e circa 7 milioni di sterline in più rispetto al valore di mercato della proprietà.

La villa di Sunninghill Park

La villa Sunninghill Park fu donata ad Andrea dalla Regina Elisabetta come regalo di nozze nel 1986. Si tratta di una moderna villa in mattoni rossi a due piani, con 12 camere da letto, 12 bagni coordinati e sei sale di ricevimento. È stata più volte presa di mira ironicamente per la sua somiglianza con un supermercato Tesco. Dopo la sua prima messa in vendita nel 2001 andata a vuoto, Andrea si interessò personalmente. Nel 2002, Andrea diventò patrono della British-Kazakh Society insieme al presidente del paese, Nursultan Nazarbayev. Andrea visitò il Kazakistan nel 2006 e, più tardi, quello stesso anno, Nazarbayev incontrò l’allora regina a Buckingham Palace. Nel 2007, Timur Kulibayev, genero di Nazarbayev, presentò un’offerta per il Sunninghill Park.