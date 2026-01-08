Clima, Trump firma ritiro da 66 organizzazioni internazionali comprese quelle Onu

L’Aministrazione Trump si ritirerà da decine di organizzazioni internazionali, tra cui l’agenzia delle Nazioni Unite per la popolazione e il trattato delle Nazioni Unite che istituisce i negoziati internazionali sul clima. Il presidente ha firmato un ordine esecutivo che sospende il sostegno degli Stati Uniti a 66 organizzazioni, agenzie e commissioni, in seguito alle istruzioni impartite alla sua amministrazione di rivedere la partecipazione e i finanziamenti a tutte le organizzazioni internazionali, comprese quelle affiliate alle Nazioni Unite. Lo ha riferito all’Associated Press un funzionario Usa. In attesa che la decisione presidenziale venga annunciata pubblicamente.

“Organizzazioni ridondanti, mal gestite e inutili”

La maggior parte degli obiettivi dell’ordine esecutivo sono agenzie, commissioni e comitati consultivi collegati alle Nazioni Unite che si concentrano su clima, lavoro e altre questioni che l’Amministrazione Trump ha classificato come orientate alla diversità e alle iniziative ‘woke’. “L’Amministrazione Trump ha scoperto che queste istituzioni sono ridondanti nella loro portata, mal gestite, inutili, dispendiose, sfruttate dagli interessi di attori che perseguono i propri obiettivi contrari ai nostri, o rappresentano una minaccia per la sovranità, le libertà e la prosperità generale della nostra nazione”, ha affermato il dipartimento di Stato in una nota. In precedenza, l’amministrazione aveva sospeso il sostegno ad agenzie come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNRWA, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e l’UNESCO, l’agenzia culturale delle Nazioni Unite.

Ue: “Deplorevole e infelice ritiro Usa da trattato”

L’Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici “sostiene l’azione globale per il clima. Riunisce i paesi per sostenere il clima, ridurre le emissioni, adattarsi ai cambiamenti climatici e monitorare i progressi. La decisione della più grande economia mondiale e del secondo maggiore emettitore di emissioni di ritirarsi è deplorevole e infelice“. Lo afferma su X il commissario europeo al Clima Wopke Hoekstra commentando la decisione degli Usa di ritirarsi dal trattato delle Nazioni Unite che istituisce i negoziati internazionali sul clima. “Continueremo a sostenere inequivocabilmente la ricerca internazionale sul clima, come fondamento della nostra comprensione e del nostro lavoro. Continueremo a lavorare sulla cooperazione internazionale sul clima. E, a livello nazionale, continueremo a perseguire il nostro programma di azione per il clima, competitività e indipendenza”, aggiunge.