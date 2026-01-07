Venezuela, il video del sequestro da parte dell'esercito Usa della petroliera M/T Sophia

Dopo il sequestro della petroliera russa Marinera, la segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem ha rivelato che anche la seconda petroliera sequestrata nel Mar dei Caraibi era parte della ‘flotta ombra’ russa. Nel video caricato sul profilo X del U.S. Southern Command, si vedono le operazioni di abbordaggio in elicottero da parte delle forze statunitensi della petroliera M/T Sophia. “In due operazioni condotte oggi prima dell’alba, la Guardia Costiera ha effettuato due abbordaggi consecutivi e meticolosamente coordinati di due petroliere della ‘flotta fantasma’: una nel Mar Atlantico settentrionale e l’altra nelle acque internazionali vicino ai Caraibi”, ha dichiarato Noem in un post sul social X. “I criminali di tutto il mondo sono avvisati: potete scappare, ma non potete nascondervi. Non cederemo mai nella nostra missione di proteggere il popolo americano e di interrompere il finanziamento del narcoterrorismo ovunque lo troviamo, punto e basta”.