Groenlandia, Barrot: “Ho sentito Rubio, ha escluso l’opzione militare”

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, intervistato dalla radio France Inter, ha detto di avere parlato con il segretario di Stato Usa Marco Rubio e che lui ha escluso un’opzione militare per la Groenlandia.

Ha “confermato che questa non è l’opzione degli Stati Uniti” e “ha escluso che si possa immaginare che in Groenlandia si verifichi ciò che è appena accaduto in Venezuela“, ha detto Barrot. A suo parere un intervento militare americano rimane “fiction politica” e “non avrebbe assolutamente senso per un paese della Nato attaccare un altro paese della Nato, non avrebbe senso e soprattutto sarebbe assolutamente contrario agli interessi degli Stati Uniti”.

Barrot ha aggiunto che “la Groenlandia non è in vendita. Appartiene ai groenlandesi e il suo futuro sarà definito nell’accordo tra le autorità della Groenlandia e della Danimarca”.

Francia: “Al lavoro con partner per risposta a intimidazioni Usa”

“Qualunque sia la forma delle intimidazioni e qualunque sia la loro provenienza, abbiamo avviato un lavoro al Quai d’Orsay, per prepararci a reagire, a rispondere e a non rispondere da soli, perché per rispondere bisogna essere “convincenti e incisivi”, e questo lavoro porterà “nei prossimi giorni” a un piano che sarà condiviso con i principali partner della Francia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, intervistato dalla radio France Inter, rispondendo alla domanda se ci sia un piano per l’eventualità in cui il presidente Usa Donald Trump decidesse di passare all’azione a proposito della Groenlandia. Il capo della diplomazia francese ha ricordato che recentemente gli Usa hanno anche adottato sanzioni economiche contro l’ex commissario Ue Thierry Breton e ha proseguito: “Di fronte a questi segnali intimidatori, vogliamo agire ma agire con i nostri partner europei. È questo il motivo per cui oggi ho invitato i miei colleghi di Germania e Polonia, perché formiamo un trittico, un trio che ha una capacità trainante sull’Europa, ed è di questo che discuteremo”.