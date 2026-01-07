Freddo e neve in Europa, 800 voli cancellati ad Amsterdam. Emergenza anche in Francia e Belgio

La neve e il freddo in Europa stanno creando numerosi disagi nei trasporti. Centinaia di voli sono stati cancellati nei principali aeroporti dei Paesi Bassi, Francia e Belgio. Ritardi anche nel trasporto ferroviario e chilometri di ingorghi per le strade.

800 voli cancellati all’aeroporto Schiphol di Amsterdam

A causa delle nevicate e dei forti venti, sono stati cancellati 800 voli all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Lo scalo dei Paesi Bassi ha allestito durante la notte centinaia di letti da campo e ha servito la colazione agli oltre 1000 viaggiatori bloccati, mentre il personale lavorava per liberare la neve dalle piste e sbrinare gli aerei. La compagnia aerea nazionale KLM ha dichiarato che le code all’aeroporto stavano diminuendo, in parte perché i passeggeri erano stati avvisati in tempo della cancellazione dei loro voli e quindi non si erano recati in aeroporto. Anche diversi voli all’aeroporto di Rotterdam-L’Aia sono stati cancellati.

KLM says de-icing fluid supplies at Schiphol are under pressure due to extreme weather and delayed deliveries. Stock levels are running low and the German supplier can’t guarantee timely replenishment. KLM is now even collecting fluid itself in Germany.



Cancellations at Schiphol… pic.twitter.com/KV1vKBIaXk — Flightradar24 (@flightradar24) January 6, 2026

Oltre 700 km di ingorghi nelle strade olandesi

Anche le reti ferroviarie e stradali olandesi sono state duramente colpite dalle nuove nevicate durante l’ora di punta mattutina e da ulteriori raffiche di vento nel corso della giornata. L’operatore ferroviario NS ha esortato i viaggiatori a “ritardare il viaggio, se possibile”. Ha avvertito che il numero di treni in servizio sarebbe stato ridotto, poiché i problemi causati dalla neve e dalle temperature gelide nei Paesi Bassi hanno colpito il trasporto ferroviario più duramente del previsto. Secondo NS, sono stati colpiti sia i treni nazionali che quelli internazionali. Gli automobilisti che hanno sfidato le condizioni nevose si sono trovati bloccati in oltre 700 chilometri di ingorghi che hanno intasato le strade del Paese, mentre i camion slittavano sulle autostrade e gli spazzaneve, che procedevano lentamente, pulivano le strade.

Neve a Parigi, annullati 140 voli e 800 km di code

A Parigi, uno sciatore ha percorso le rive innevate della Senna. Ricoperti di neve erano anche le strade e i parchi intorno alla Torre Eiffel e al Museo del Louvre. Il servizio meteorologico nazionale francese, Meteo France, ha dichiarato che gran parte della Francia settentrionale e occidentale, compresa la regione di Parigi, era in allerta per la neve e il ghiaccio. Le autorità francesi hanno consigliato alla popolazione di lavorare da casa ed evitare di usare l’auto. l ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, ha annunciato che un centinaio di voli sono stati annullati all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e circa 40 altri nello scalo di Orly.

Ai camion e agli scuolabus è stato vietato il transito, il traffico degli autobus è stato sospeso a Parigi. La compagnia ferroviaria francese SNCF ha avvertito i passeggeri di possibili interruzioni e ritardi a causa delle condizioni meteorologiche, affermando che “la neve sui binari ci costringe a limitare la velocità dei treni, a cancellarne alcuni o a modificare il traffico”. Anche i treni Eurostar tra Parigi, Londra e Bruxelles hanno subito ritardi.

In Belgio allerta arancione per neve

In Belgio è stata emanata l’allerta arancione per le forti nevicate che stanno interessando il Paese. Quaranta i voli cancellati a Bruxelles e 400 km di ingorghi si registrano nelle Fiandre. L’allerta rimane in vigore per tutto il Paese, ad eccezione della costa, che rimane sotto allerta gialla. Oggi erano previsti tra i 3 e i 6 cm di neve fresca nella maggior parte delle regioni, e anche di più in alcune località, secondo le previsioni del Royal Meteorological Institute (IRM). Ci sarà anche un rischio diffuso di ghiaccio. “A causa della neve e dei ritardi previsti, 40 voli sono cancellati”, ha dichiarato il portavoce di Brussels Airport Jeffrey Franssens. “I nostri team sono pronti a intervenire per togliere il ghiaccio dagli aerei e dale piste”, ha aggiunto.

In Svezia sospeso il servizio tram

Nella Svezia occidentale si sono verificate forti nevicate e le autorità di Göteborg hanno sospeso il servizio di tutti i tram della città a causa del maltempo, secondo quanto riportato dall’emittente SVT. I cumuli di neve sollevati dal passaggio dei tram rappresentavano un rischio per il resto del traffico. Le difficoltà nell’avviare gli autobus diesel che erano rimasti fermi al freddo durante le vacanze e le cattive condizioni di guida hanno causato cancellazioni e ritardi degli autobus in Finlandia, nella zona di Helsinki, secondo quanto riportato dall’emittente finlandese Yle.