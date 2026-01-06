Venezuela, spari vicino al palazzo del governo a Caracas

In alcuni video condivisi sui social dagli abitanti di Caracas, in Venezuela, si sente il rumore di numerosi colpi di arma da fuoco nei pressi del Palazzo di Miraflores, sede del governo nella serata di lunedì 5 gennaio. Secondo quanto riferito al ministero della Comunicazione venezuelano, si sarebbe trattato di spari di dissuasione nei confronti di droni che sorvolavano l’area senza autorizzazione. Il comunicato del ministero non ha specificato chi stesse pilotando i droni né il tipo di dispositivi coinvolti.