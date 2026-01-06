Temperature gelide in Europa, aeroporti chiusi in Francia e Paesi Bassi

Europa nella morsa del freddo. Neve, ghiaccio e temperature gelide hanno colpito alcune zone del Vecchio Continente causando morti e forti disagi. Situazione critica in alcune aree della Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Bosnia Erzegovina.

Neve e ghiaccio in Francia, cinque morti sulle strade e sei aeroporti chiusi

Le autorità della regione delle Landes, nel sud-ovest della Francia, hanno segnalato tre morti in incidenti stradali, mentre almeno altre due persone sarebbero state uccise nella regione dell’Île-de-France intorno a Parigi, dove le autorità hanno ordinato il divieto di circolazione dei camion a causa delle forti nevicate che ieri hanno causato enormi ingorghi. Oggi Parigi si è svegliata con una coltre di neve sui suoi famosi tetti e monumenti, e i bambini, le cui scuole non hanno potuto tenere le lezioni, hanno gioito per un giorno di vacanza inaspettato. I viaggiatori aerei erano meno felici, poiché le forti nevicate hanno costretto alla chiusura di sei aeroporti nel nord e nell’ovest della Francia.

400 voli sospesi ad Amsterdam: ghiaccio e neve sulle piste

Mentre la neve cadeva su tutti i Paesi Bassi, l’aeroporto Schiphol di Amsterdam ha segnalato che circa 400 voli sono stati sospesi mentre le squadre lavoravano per liberare le piste e sbrinare gli aerei in attesa di partire. Ieri sono stati cancellati anche centinaia di voli ad Amsterdam e sono previste ulteriori nevicate per il resto della settimana. Già solo raggiungere l’aeroporto fuori dalla capitale olandese è un’impresa, con i binari ghiacciati e un guasto al software nelle prime ore del mattino che ha gettato nel caos il sistema ferroviario dei Paesi Bassi.

I servizi ferroviari sono ripresi più tardi nella mattinata, ma le tratte intorno ad Amsterdam sono rimaste in gran parte chiuse a causa del ghiaccio, ha comunicato la compagnia ferroviaria nazionale NS sul suo sito web. Ha anche esortato i pendolari a “viaggiare solo se assolutamente necessario”. I pendolari costretti a recarsi al lavoro in auto hanno dovuto affrontare viaggi lunghi a causa della combinazione di neve e ghiaccio che ha congestionato il traffico su alcune autostrade.

In Regno Unito scuole chiuse e partite sospese per neve e gelo

Un’ondata di freddo ha fatto scendere la temperatura nelle zone settentrionali del Regno Unito fino a -12,5° durante la notte, mentre la neve ha interrotto il traffico ferroviario, stradale e aereo e ha causato la chiusura di centinaia di scuole. Le corse dei cavalli e le partite di calcio sono state sospese a causa della neve e del gelo, un’interruzione di corrente causata dal ghiaccio ha chiuso la metropolitana di Glasgow e ieri l’aeroporto John Lennon di Liverpool è rimasto temporaneamente chiuso.

Oggi sono previsti fino a 15 centimetri di neve nel nord della Scozia, dove alcune persone sono già rimaste bloccate dalle precedenti nevicate. Il deputato della Scozia nord-orientale Andrew Bowie ha definito la situazione “critica” e ha chiesto l’intervento dei soldati per rimuovere la neve e fornire cibo e medicinali alle persone bloccate.

Bosnia, donna muore colpita da un ramo caduto per la neve

Forti nevicate e piogge torrenziali hanno colpito i Paesi balcanici, causando l’esondazione dei fiumi e creando problemi al traffico e interruzioni nella fornitura di energia elettrica e acqua. Ieri una donna è morta nella capitale bosniaca Sarajevo dopo che un ramo ricoperto di neve le è caduto sulla testa. Nella vicina Serbia, alcuni comuni hanno introdotto misure di emergenza a causa del maltempo.

Le autorità serbe hanno invitato gli automobilisti alla massima prudenza, dato che molti si sono messi in viaggio verso le località sciistiche o altre destinazioni per il Natale ortodosso e il fine settimana. Questa mattina, il ghiaccio ha bloccato le auto e costretto gli automobilisti a parcheggiare sul ciglio della strada mentre si recavano al monte Bjelasnica, sopra Sarajevo. Forti venti e mare in tempesta hanno colpito la costa adriatica in Croazia e Montenegro. Un video ha mostrato il mare che ha invaso le case vacanze ad Ada Bojana, nel sud del Montenegro, durante una tempesta.