Libano, Idf ordina evacuazione residenti: “Presto attacchi a obiettivi Hamas e Hezbollah”

Le Forze di sicurezza israeliane hanno diffuso un avviso di evacuazione urgente per i residenti di quattro villaggi nel Libano meridionale in vista di attacchi pianificati contro obiettivi di Hamas e Hezbollah. In una dichiarazione in arabo del portavoce dell’esercito Avichay Adraee, ai residenti di Annan e Al-Manara viene comunicato che le Idf colpiranno presto le infrastrutture militari di Hamas nella zona. In un altro avviso, ai residenti di Kfar Hatta e Ayn al-Tineh viene comunicato che le Idf intendono colpire le infrastrutture militari di Hezbollah, citando quelli che vengono descritti come i tentativi del gruppo terroristico di ristabilire le attività nella zona. I residenti che vivono negli edifici contrassegnati in rosso sulle mappe pubblicate con gli avvisi, così come nelle strutture vicine, sono tenuti a evacuare immediatamente e ad allontanarsi di almeno 300 metri, si legge nelle dichiarazioni, avvertendo che rimanere nella zona metterebbe a rischio la salute dei civili. Sebbene le Idf abbiano diramato molti avvisi di evacuazione simili prima degli attacchi contro obiettivi di Hezbollah in Libano, così come prima degli attacchi contro obiettivi di Hamas a Gaza durante la guerra, questa è la prima volta che un preavviso pubblico di questo tipo viene diramato prima di un attacco contro obiettivi di Hamas in Libano.