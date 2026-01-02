Papa Leone XIV: "I giovani non abbiano paura della chiamata del Signore"

Non avere paura della chiamata del Signore. Questa l’esortazione ai giovani che Papa Leone XIV ha inviato, con un videomessaggio, ai partecipanti alle Conferenze SEEK26 che si svolgono nelle città di Columbus, Fort Worth e Denver, negli Stati Uniti fino al 5 gennaio.

“Cari giovani – afferma il Pontefice -, mentre vi avvicinate a Gesù durante questo fine settimana, attraverso la comunità, i sacramenti e l’Adorazione Eucaristica, non abbiate paura di chiedergli a cosa vi sta chiamando. Alcuni di voi, come Andrea e Simone Pietro, potrebbero essere chiamati al sacerdozio, a servire il popolo di Dio attraverso la celebrazione dei sacramenti, predicando la parola di Dio, camminando con il popolo di Dio. Altri possono essere chiamati alla vita religiosa, a donarsi completamente a Dio, altri ancora possono essere chiamati al matrimonio e alla vita familiare. Se sentite che il Signore vi chiama, non abbiate paura. Ancora una volta, lasciate che sottolinei che solo lui conosce i desideri più profondi, forse nascosti, del vostro cuore e il cammino che vi condurrà alla vera realizzazione. Lasciate che sia lui a guidarvi e a guidarvi”.