Messico, terremoto di magnitudo 6,5: colpita anche la capitale

Un forte terremoto ha scosso il Messico meridionale e centrale ed è stato avvertito anche a Città del Messico, causando l’interruzione della prima conferenza stampa del nuovo anno della presidente Claudia Sheinbaum a causa dell’attivazione degli allarmi sismici. Secondo l’agenzia sismologica nazionale messicana, il terremoto ha avuto una magnitudo preliminare di 6,5 e il suo epicentro è stato localizzato vicino alla città di San Marcos, nello stato meridionale di Guerrero, vicino alla località turistica di Acapulco, sulla costa del Pacifico. Non sono stati segnalati danni o vittime.