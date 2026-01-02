Accesso Archivi

Fbi: “Attentato Isis sventato a Capodanno in North Carolina”

FILE – FBI Director Kash Patel White House speaks during a press briefing at the White House, Wednesday, Nov. 12, 2025, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)
Lo ha reso noto il direttore del Bureau Kash Patel

 Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, in un post su X ha reso noto che il Federal Bureau of Investigation ha sventato un “potenziale attacco terroristico” nella notte di Capodanno in North Carolina. “Il soggetto era stato direttamente ispirato ad agire dall’Isis”, ha affermato l’Fbi.
In merito al fatto è stato arrestato il 18enne Christian Sturdivant, 18 anni, di Mint Hill, una cittadina fuori Charlotte. Il giovane è accusato di “fornire supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera”. Il giovane – secondo quanto comunicato in una conferenza stampa aveva intenzione di attaccare “un supermercato e un fast food”.

