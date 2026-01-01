Ucraina, notte di attacchi russi in Ucraina: droni colpiscono Odessa e Volyn

La Russia ha lanciato diversi attacchi con droni nella regione di Odessa, in Ucraina, colpendo infrastrutture civili, secondo il capo regionale Oleh Kiper. Un edificio residenziale di due piani è stato danneggiato e un drone ha colpito un appartamento al 17° piano senza esplodere. Non si registrano vittime.

A Volyn, decine di droni hanno colpito infrastrutture, causando incendi nei distretti di Lutsk e Kovel. Oltre 103.000 persone sono rimaste senza elettricità. Secondo l’Aeronautica ucraina, 176 droni su 205 sono stati abbattuti o neutralizzati durante la notte.