Crans-Montana, un testimone di 19 anni: "Sono sotto shock, ho visto persone morire"

Decine di persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite nell’incendio avvenuto la notte di San Silvestro a Le Constellation Bar, un locale della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. “Sono ancora sotto shock. Mi sembra che sia solo un incubo e che mi sveglierò”, ha detto Nathan Huguenin, ragazzo di 19 anni che si trovava fuori dal locale quando è avvenuta la tragedia. “Ho visto persone che si spingevano a vicenda, cadendo giù dalle scale in preda al panico per scappare. So che alcuni non sono riusciti a uscire e purtroppo sono morti all’interno”.