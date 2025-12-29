Taiwan, al via le esercitazioni militari cinesi

L’esercito cinese ha annunciato oggi la mobilitazione di unità dell’esercito, della marina, dell’aviazione e dei missili attorno a Taiwan per esercitazioni militari con l’obiettivo di testare quella che ha definito la prontezza al combattimento e per inviare un “serio avvertimento” contro qualsiasi tentativo di indipendenza di Taiwan.

Il governo di Taiwan ha condannato le esercitazioni, accusando la Cina di “intimidazione militare”. La Cina ha intensificato significativamente le esercitazioni di accerchiamento di Taiwan dal 2022, in seguito alla visita a Taipei dell’allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi, che ha rappresentato una significativa dimostrazione di sostegno a Taiwan e ha fatto infuriare la leadership di Pechino. Le ultime esercitazioni, denominate “Just Mission 2025”, sono divise in cinque blocchi attorno all’isola.

Il colonnello Shi Yi, portavoce del Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese, ha dichiarato che le esercitazioni si svolgono nello Stretto di Taiwan e nelle aree a nord, sud-ovest, sud-est ed est dell’isola. Shi ha affermato che le attività si concentreranno sul pattugliamento di preparazione al combattimento mare-aria, sulla “conquista congiunta della superiorità globale” e sui blocchi dei porti chiave. Si tratta della prima esercitazione militare su larga scala in cui il comando ha pubblicamente menzionato che uno degli obiettivi è la “deterrenza globale al di fuori dell’arcipelago”. “È un severo avvertimento contro le forze separatiste e le forze di ingerenza esterne, ed è un’azione legittima e necessaria per salvaguardare la sovranità e l’unità nazionale della Cina”, ha dichiarato Shi.

L’imponente schieramento di Pechino

Pechino ha schierato cacciatorpediniere, fregate, caccia, bombardieri e droni, insieme a razzi a lungo raggio, a nord e a sud-ovest dello Stretto di Taiwan. Ha anche effettuato esercitazioni a fuoco vivo contro obiettivi nelle acque. Sono state condotte anche esercitazioni per testare le capacità di coordinamento mare-aria e di caccia precisa ai bersagli nelle acque e nello spazio aereo a est dello stretto. Il comando ha dichiarato che le principali esercitazioni militari sono previste tra le 8:00 e le 18:00 di martedì e che in quell’occasione organizzerà attività di tiro dal vivo e le esercitazioni riguarderanno cinque aree intorno all’isola. Il comando cinese ha pubblicato online dei manifesti a tema sulle esercitazioni, accompagnati da scritte provocatorie. Un’immagine raffigura due scudi con la Grande Muraglia insieme a tre aerei militari e due navi. Il post sui social media afferma che le esercitazioni riguardano lo “Scudo della giustizia, distruggendo l’illusione”, e aggiunge che qualsiasi intruso straniero o separatista che toccherà gli scudi sarà eliminato.

La scorsa settimana, Pechino ha imposto sanzioni contro 20 aziende statunitensi del settore della difesa e 10 dirigenti, una settimana dopo che Washington ha annunciato la vendita di armi su larga scala a Taiwan per un valore di oltre 10 miliardi di dollari. Se approvato dal Congresso degli Stati Uniti, si tratterebbe del più grande pacchetto di armi americano mai venduto al territorio autogovernato. Secondo le leggi federali statunitensi in vigore da molti anni, Washington è obbligata ad assistere Taipei nella sua difesa, un punto che è diventato sempre più controverso con la Cina. Gli Stati Uniti e Taiwan hanno avuto relazioni diplomatiche formali fino al 1979, quando l’amministrazione del presidente Jimmy Carter ha riconosciuto e stabilito relazioni con Pechino.