Gaza, Trump incontra Netanyahu a Mar-a-Lago: “Parleremo del disarmo di Hamas” – La diretta

Donald Trump incontra oggi alle 13 (le 19 in Italia), nella sua residenza in Florida, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, mentre Washington cerca di dare nuovo slancio al cessate il fuoco a Gaza, che rischia di bloccarsi prima di una complessa seconda fase. Il presidente Usa potrebbe sfruttare il vertice di Mar-a-Lago per cercare di capitalizzare il suo solido rapporto con Netanyahu e trovare modi per accelerare il processo di pace, soprattutto perché il leader dello Stato ebraico è stato accusato di non aver spinto la sua parte ad agire con sufficiente rapidità.

Il cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas, sostenuto da Trump, si è mantenuto per lo più stabile, ma i progressi hanno di recente subito un rallentamento. Entrambe le parti si accusano a vicenda di violazioni e sono emerse divisioni tra Stati Uniti, Israele e Paesi arabi sul percorso da seguire. La prima fase della tregua è iniziata a ottobre, pochi giorni dopo il secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro lo Stato ebraico, che ha causato circa 1.200 morti. Tutti i 251 ostaggi rapiti in quell’occasione sono stati rilasciati, vivi o deceduti, tranne uno. Ora arriva la parte successiva, molto più complessa.

Il piano in 20 punti del tycoon, approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, delinea una visione ambiziosa per porre fine al dominio di Hamas su Gaza. I due leader potrebbero anche discutere di argomenti non relativi alla Striscia, tra cui l’Iran, le cui capacità nucleari, secondo Trump, sarebbero state “completamente e totalmente annientate” in seguito agli attacchi statunitensi contro i siti nucleari a giugno.

In caso di successo, la seconda fase del piano prevedrebbe la ricostruzione di una Gaza smilitarizzata sotto la supervisione internazionale di un gruppo presieduto dal presidente Usa e noto come Consiglio per la Pace. I palestinesi formerebbero un comitato “tecnocratico e apolitico” per gestire gli affari quotidiani a Gaza, sotto la supervisione del Consiglio.

Il piano prevede inoltre la normalizzazione delle relazioni tra Israele e il mondo arabo e un possibile percorso verso l’indipendenza palestinese. Ci sono poi spinose questioni logistiche e umanitarie, tra cui la ricostruzione della Striscia, devastata dalla guerra, il disarmo di Hamas e la creazione di un apparato di sicurezza chiamato Forza di Stabilizzazione Internazionale. Il Consiglio per la Pace sovrintenderebbe alla ricostruzione di Gaza con un mandato biennale, rinnovabile, delle Nazioni Unite. I suoi membri avrebbero dovuto essere nominati entro la fine dell’anno e potrebbero persino essere annunciati dopo l’incontro di oggi, ma l’annuncio potrebbe essere posticipato al mese prossimo.

