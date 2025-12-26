Turchia, pianificava attacchi per Capodanno: arrestato membro Isis

Le autorità turche hanno annunciato di aver arrestato un sospetto membro dell’Isis che stava pianificando attentati da compiere durante i festeggiamenti di Capodanno. L’agenzia di stampa di Stato Anadolu riporta che Ibrahim Burtakucin, questo il nome dell’uomo, è stato catturato nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla polizia e dall’Agenzia nazionale di intelligence nella città sud-orientale di Malatya. Funzionari della sicurezza hanno riferito ad Anadolu che Burtakucin era in contatto con molti simpatizzanti dell’Isis in Turchia e all’estero e che stava anche cercando un’opportunità per unirsi ai combattimenti in corso nelle zone di conflitto.

Sequestrato materiale di propaganda jihadista

Durante la perquisizione dell’abitazione dell’uomo le autorità hanno anche sequestrato materiale digitale e pubblicazioni vietate appartenenti all’Isis. Ieri la procura di Istanbul aveva riferito che le autorità turche avevano effettuato perquisizioni simultanee durante le quali avevano arrestato oltre un centinaio di presunti membri dello Stato islamico che stavano pianificando attentati in coincidenza con le celebrazioni di Natale e Capodanno.