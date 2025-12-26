Israele, un attentatore palestinese uccide due persone in due attacchi nel nord

L’assalitore ha primo investito un 69enne con l’auto e poi ha accoltellato una 19enne nel nord del paese: è stato ferito da un civile e arrestato

Due persone sono state uccise in Israele in quello che la polizia israeliana ha definito un “attacco terroristico multi-fase” iniziato a Beit She’an, città vicino al confine con la Cisgiordania, e terminato alla Maonot Junction vicino Afula, dove il sospetto assalitore è stato colpito. Secondo quanto riporta il Times of Israel, due pedoni sono stati uccisi e altre due persone sono state ferite dall’assalitore, che la polizia ha identificato come un palesinese della Cisgiordania. L’uomo sarebbe originario della città di Qabatiya. Stando alla ricostruzione fornita dal Times of Israel, prima l’uomo ha investito e ucciso un pedone di 68 anni, poi ha accelerato in direzione ovest sulla Route 71 e ha accostato vicino a una stazione degli autobus, dove ha accoltellato a morte una donna di 19 anni . L’aggressore ha proseguito verso Afula, ma qui è stato colpito da un passante ed stato trasportato in ospedale.

A 19-year-old girl and a 68-year-old man were murdered in a stabbing and ramming terror attack carried out by a Palestinian terrorist in northern Israel, who was arrested while fleeing the scene.



Our deepest condolences to the families of the victims. 💔



When the Palestinian… pic.twitter.com/CVNn8JKuSh — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 26, 2025

Katz ordina a Idf intervento in villaggio assalitore in Cisgiordania

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all’Idf di agire “con forza e immediatezza” contro il villaggio di Qabatiya, nel nord della Cisgiordania, da cui proveniva l’attentatore che ha ucciso 2 persone in un attacco nel nord di Israele, investendo un uomo e accoltellando una donna. Lo riporta il Times of Israel. Una dichiarazione dell’ufficio di Katz afferma che le forze di sicurezza dovranno lavorare per “individuare e neutralizzare ogni terrorista e colpire le infrastrutture terroristiche nel villaggio”, avvertendo che chiunque assista o fornisca sostegno al terrorismo “ne pagherà il prezzo”. Un portavoce della polizia ha dichiarato che l’aggressore è stato colpito e ferito da un passante. La stampa israeliana riporta che l’assalitore è un 37enne di Qabatiya. Secondo l’Idf, era entrato illegalmente nel Paese qualche giorno fa.