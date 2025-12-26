Giappone, diversi feriti in attacco con coltello in fabbrica a Mishima: un arresto

Secondo quanto riportato dai media giapponesi, che citano i vigili del fuoco intervenuti sul posto, diverse persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state accoltellate in una fabbrica nella città di Mishima, nella prefettura di Shizuoka, nel Giappone centrale. L’agenzia di stampa Kyodo ha aggiunto che l’aggressore è stato arrestato. Non sono stati immediatamente resi noti altri dettagli, comprese le condizioni dei feriti.