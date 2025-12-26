Ferisce a coltellate tre donne nella metro a Parigi, arrestato

Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. Lo riporta ‘le Parisien’ spiegando che, secondo diverse fonti di polizia, l’agressione si è verificate in diverse stazioni della linea che collega Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Gli attacchi sono avvenuti tra le 16:15 e le 16:45, in successione alle stazioni della metropolitana République, Arts et Métiers e Opéra, come confermato a Le Parisien dalla Procura di Parigi. Le vittime, riporta il sito, sono state prontamente soccorse dai vigili del fuoco parigini e hanno riportato solo lievi ferite, due delle quali alla schiena e alle cosce, secondo una fonte della polizia. Secondo le informazioni di ‘le Parisien’, il sospettato è poi fuggito prendendo la linea 8 della metropolitana ma è stato rapidamente identificato dalla polizia.

Il responsabile aveva precedenti

“Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i servizi di sicurezza dei trasporti regionali (SRT), che stanno gestendo un’indagine aperta con l’accusa di tentato omicidio e aggressione aggravata con arma, hanno identificato un individuo, nato nel 2000, noto alla polizia per vari reati, tra cui danneggiamento della proprietà”, ha dichiarato la procura di Parigi.

Sarebbe esclusa l’ipotesi terrorismo

Grazie alla geolocalizzazione del suo telefono, spiega ancora ‘le Parisien’, la polizia è riuscita a risalire all’abitazione dell’aggressore nella periferia di Parigi. L’uomo è stato quindi arrestato nella sua residenza di Sarcelles (Val-d’Oise). Secondo una fonte della polizia, l’ipotesi di terrorismo è stata esclusa mentre sembrerebbe trattarsi dell’opera di un individuo mentalmente instabile, o quantomeno di qualcuno con uno stato mentale fragile. Due ore dopo gli attacchi, sia all’Opéra che alla République la situazaione è tornata alla normalità e la linea 3 a funzionare regolarmente.