Usa, 2 morti nell'esplosione di una casa di riposo in Pennsylvania: le immagini

Squadre delle imprese di costruzioni e droni hanno passato al setaccio le macerie di una casa di cura della Pennsylvania, il giorno dopo che una potente esplosione ha ucciso almeno due persone, facendo crollare parte dell’edificio e lasciando diversi residenti dispersi. I soccorritori di tutta la regione hanno evacuato i residenti e scavato tra i detriti, tra fiamme, fumo, un forte odore di gas e una seconda esplosione. L’esplosione nella casa di cura da 174 posti letto a Bristol Township, a circa 20 miglia (32 chilometri) a nord-est di Filadelfia, è avvenuta poco dopo che una squadra di servizi ha risposto alle segnalazioni di un odore di gas nella struttura. Il capo dei vigili del fuoco della città, Kevin Dippolito, ha detto che cinque persone sono ancora disperse, ma ha avvertito che alcune potrebbero aver lasciato la scena con i familiari.