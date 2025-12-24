Kenya, elefanti uccidono 4 persone in una settimana: le proteste dei residenti

Alcuni kenioti hanno protestato dopo che gli elefanti vaganti hanno ucciso quattro persone la scorsa settimana, in quello che gli esperti descrivono come un conflitto tra uomo e fauna selvatica causato dalla scarsità di vegetazione. Un elefante ritenuto responsabile della morte di due persone è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella contea di Kajiado. Il Kenya Wildlife Service ha esortato alla calma e alla moderazione.

L’ultima vittima è un pastore

“Le osservazioni preliminari indicano che l’elefante coinvolto presentava ferite compatibili con lance e frecce, il che indica un possibile scontro precedente”, ha dichiarato il servizio in un comunicato. I residenti hanno segnalato un aumento del numero di elefanti che vagano nell’area di Ole Tepesi, nella contea di Kajiado, che gli esperti attribuiscono alla competizione per le risorse. Il Kenya ha avuto precipitazioni inferiori alla media durante l’attuale stagione delle brevi piogge. Le autorità locali hanno dichiarato che l’ultima vittima è stata un uomo attaccato da un elefante mentre pascolava delle capre martedì. Il Kenya Wildlife Service si è impegnato a “rafforzare le misure di prevenzione, migliorare la risposta tempestiva e ridurre il rischio di futuri incidenti”. Il governo keniota gestisce un programma di risarcimento nell’ambito del quale migliaia di persone ferite o uccise da animali selvatici hanno ricevuto milioni di scellini kenioti nel corso degli anni.