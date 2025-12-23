Ucraina, torna in tv “Ballando con le stelle” con eroi di guerra

Prima della guerra, il programma televisivo ucraino ‘Ballando con le stelle’ era molto amato e popolare. Il programma, che incantava il pubblico con le esibizioni di celebrità e ballerini professionisti, è ora tornato per una puntata speciale, questa volta con eroi ucraini di guerra come protagonisti, a sottolineare la resilienza del Paese in tempi difficili. Molti ricordano ancora come il presidente Volodymyr Zelensky – all’epoca attore – vinse il concorso di danza nel 2006, l’anno in cui ‘Tantsi z zirkamy’, come è conosciuto il programma in ucraino, debuttò. Nella nuova puntata speciale, i ballerini si esibiscono con protesi, dimostrando la loro forza nel superare le avversità.

Lo spettacolo fa parte di un franchise internazionale

Tra i partecipanti figurano personaggi pubblici che hanno raggiunto la notorietà da quando la Russia ha dichiarato guerra all’Ucraina nel febbraio 2022. Ma come tutta l’Ucraina di oggi, lo spettacolo, che fa parte di un franchise internazionale, ha dovuto affrontare una moltitudine di sfide legate alla guerra, tra cui frequenti interruzioni di corrente. Tutto il ricavato andrà al Superhumans Center, una clinica specializzata per la cura e la riabilitazione delle vittime di guerra.

Tra i protagonisti anche una veterana senza una gamba

Durante una pre-registrazione la scorsa settimana, i ballerini hanno volteggiato sotto i riflettori, alcuni integrando perfettamente le loro protesi nella coreografia. Per il produttore creativo Volodymyr Zavadiuk, ogni segmento dello spettacolo è prezioso, crea qualcosa di speciale in tempi difficili. “Riguarda la nostra resilienza e il nostro futuro”, ha affermato Zavadiuk, che dirige anche Big Brave Events e il dipartimento Big Entertainment Shows di 1+1 Media. Tra gli artisti c’era Ruslana Danilkina, una veterana di guerra che ha perso una gamba in combattimento nel 2022 e ora famosa in Ucraina per il suo impegno nell’aiutare i soldati feriti ad adattarsi alla vita con le protesi. Ha offerto un’esibizione appassionata incentrata sul recupero della sua femminilità dopo il trauma.

Nello show il ritorno del ballerino Dmytro Dikusar

Anche l’amato ballerino Dmytro Dikusar è tornato nello show, questa volta come giudice di gara. Si è destreggiato tra le riprese e il servizio con il suo plotone in prima linea. Il musicista rock ucraino Yevhen Halych era seduto sulla sedia del trucco prima del suo numero, riflettendo sulla sua determinazione a far ripartire lo show. “Stiamo girando questo progetto in un paese in guerra… Abbiamo interruzioni di corrente, potremmo avere un’allerta aerea, potrebbero esserci bombardamenti”, ha detto. “Cosa provo? Sento un sincero desiderio di vivere una vita piena, qualunque cosa accada”.

Lo show non sarà in diretta per timore di attacchi

Produrre l’episodio speciale dello show non è stata un’impresa facile in tempo di guerra. Una trasmissione in diretta era impossibile: un attacco russo può avvenire in qualsiasi momento. Poi c’erano gli ostacoli tecnici: durante la registrazione della scorsa settimana, un generatore di chiavi ha avuto un malfunzionamento. Quando lo show andrà in onda domenica, il pubblico voterà il suo preferito. Danilkina, che aveva solo 18 anni quando ha perso la gamba e che oggi lavora al Superhumans Center, ha incantato tutti con la sua performance appassionata, con la protesi integrata ad arte nella sua routine.

“Migliaia di ragazzi stanno ricominciando a vivere”

“Il nostro numero di danza parla di vita. Parla di accettare l’amore”, ha detto all’Associated Press dopo la sua esibizione. “Perché in realtà, quando il tuo corpo è ferito, è molto difficile amare te stesso. E permettere a qualcun altro di amarti è ancora più difficile”. La sua ferita non è stata la fine della sua vita, ha detto, e ora vuole dimostrare a “migliaia di ragazzi e ragazze feriti che stanno ricominciando la loro vita” che non è la fine della loro. Per il veterano Ivan Voinov e sua moglie, Solomiia, con cui era sposato da tre mesi, lo spettacolo era più di una semplice esibizione di danza: era la seconda volta che ballavano insieme dopo l’infortunio di lui, la prima volta era stata al loro matrimonio. Solomiia Voinov sorrise timidamente, raccontando di aver cercato a lungo di convincere Ivan a ballare finché non cedette. “Non ci distogliamo gli occhi di dosso mentre balliamo, ed è un legame fantastico”, ha detto. “Sono felice”, ha aggiunto Voinov ha detto che stava già pianificando il loro prossimo ballo: una bachata. “Potremo continuare a ballare”, ha detto. “Significa che c’è un futuro”.