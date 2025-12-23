Ucraina, attacchi russi su infrastrutture energetiche: black out nel paese. Almeno due morti

“Questo attacco russo invia un segnale estremamente chiaro sulle priorità della Russia. Un attacco prima di Natale, quando le persone vogliono semplicemente stare con le loro famiglie, a casa e al sicuro. Un attacco condotto essenzialmente nel mezzo di negoziati volti a porre fine a questa guerra. Putin non riesce ancora ad accettare di dover smettere di uccidere, e questo significa che il mondo non sta esercitando abbastanza pressione sulla Russia”. Lo ha scritto su social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensy, dopo il massiccio attacco delle forze armate russe nella notte. “Ora è il momento di rispondere. La Russia deve essere spinta verso la pace e la sicurezza garantita”, ha aggiunto. “La difesa aerea per l’Ucraina, i finanziamenti per l’approvvigionamento di armi e la fornitura di attrezzature energetiche sono processi che non si fermano per i fine settimana – ha concluso – dobbiamo continuare a impegnarci per proteggere la vita e per raggiungere finalmente la pace. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando l’Ucraina e a ogni leader e a ogni politico che non rimarrà in silenzio”.
“Da ieri sera, la Russia ha condotto un massiccio attacco all’Ucraina, prendendo di mira principalmente il nostro settore energetico e le infrastrutture civili, in pratica l’intera infrastruttura della vita quotidiana. Sono già stati lanciati oltre 650 droni, un numero significativo dei quali ‘shahed’. Sono stati utilizzati anche più di 30 missili”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zezelnsky. “Tragicamente, ci sono state perdite di vite umane”, ha aggiunto. “Nella regione di Kiev, una donna è stata uccisa da un drone russo. Una persona è stata dichiarata morta nella regione di Khmelnytskyi. Nella regione di Zhytomyr, un bambino di quattro anni è morto dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale. Le mie condoglianze alle famiglie e ai loro cari. Complessivamente, almeno tredici regioni sono già state attaccate”, ha concluso.
Nella regione ucraina di Zhytomyr, un bambino, classe 2021, è morto a seguito di un attacco aereo russo. Altre cinque persone sono rimaste ferite fra cui un secondo bambino. Lo ha reso noto il governatore locale, Vitaliy Bunechko, sui social. Lo riportano i media locali. “La regione di Zhytomyr è sotto attacco aereo nemico per il secondo giorno consecutivo. Secondo le informazioni preliminari, questa notte sono stati registrati nella regione diversi colpi o frammenti di missili da crociera e droni kamikaze”, ha affermato.
Almeno due persone sono morte dopo i raid effettuati dall’esercito russo nella notte su gran parte del territorio ucraino. Lo riportano i media locali. Una donna è deceduta nella regione di Khmelnytskyi un’altra in quella di Kiev. Si registrano inoltre vari feriti fra cui anche dei bambini.
Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha riferito che, in seguito all’attacco russo sulla capitale ucraina, dei detriti sono caduti vicino a un edificio residenziale. Al momento risultano esserci tre persone ferite. I servizi di emergenza stanno operando sul posto.
I colloqui tra Russia e Stati Uniti a Miami “non possono essere considerati una svolta”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Interfax. “No, certo che no. Si tratta di un lavoro in corso”, ha dichiarato.
La Russia ha attaccato le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, provocando interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni. Lo ha reso noto il ministero della Difesa ucraino. Per questo motivo – viene spiegato – in diverse regioni sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. In particolare modo sono state interessate le regioni di Kiev e Dnipropetrovsk.
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass.”Nella notte tra le 23(ora di Mosca) del 22 dicembre e le 7(ora di Mosca) del 23 dicembre, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini ad ala fissa: 14 droni sulla regione di Rostov, 7 droni sulla regione di Stavropol, 3 droni ciascuno sulla regione di Belgorod e sulla Repubblica di Calmucchia e 1 droni ciascuno sulla regione di Kursk e sulla Repubblica di Crimea”, hanno affermato.
Secondo il sistema di allerta pubblica ufficiale, in tutta l’Ucraina è stato diramato un allarme aereo.Le sirene hanno suonato in precedenza a Kiev e in altre 17 regioni: Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernihiv e Chernivtsi. L’allarme è stato ora esteso alle regioni di Volyn, Zakarpattia e Lviv, coprendo l’intero territorio dell’Ucraina.
Le forze russe hanno sferrato ieri sera un attacco con droni su Odessa, danneggiando le infrastrutture portuali e un’imbarcazione civile. Lo dichiara il governatore di Odessa Oleg Kiper, citato da Ukrainska Pravda.
A seguito dei colloqui a Miami con l’inviato speciale del presidente russo Kirill Dmitriev, Mosca valuterà quanto gli sviluppi del piano di pace siano in linea con le intese raggiunte al vertice Russia-Usa in Alaska. Lo ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, a Izvestia. “È un lavoro in corso”, ha detto riferendosi ai colloqui di Miami. “La cosa più importante era ricevere informazioni dagli americani sui risultati del loro lavoro con gli europei e gli ucraini. E sulla base di ciò, avremmo potuto capire quanto questi sviluppi corrispondessero allo spirito di Anchorage”, ha sottolineato Peskov.