Greta Thunberg arrestata a Londra

L’attivista per il clima Greta Thunberg è stata arrestata nel centro di Londra durante una manifestazione pro Palestina. Lo riporta Sky News. Secondo quanto riferito, l’attivista svedese si trovava a una manifestazione per mostrare solidarietà ad alcuni detenuti del gruppo Palestine Action, bandito dal governo britannico, che stanno portando avanti uno sciopero della fame da diverse settimane.

L’accusa

La polizia della City di Londra ha dichiarato che la 22enne è stata arrestata per aver esposto un cartello a sostegno dell’organizzazione vietata Palestine Action, in violazione dell’articolo 13 del Terrorism Act del 2000. In un video condiviso dal gruppo, si vede la Thunberg con in mano un cartello con la scritta ‘Sostengo i prigionieri di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio’ durante la manifestazione fuori dagli uffici della Aspen Insurance nel centro di Londra. Il gruppo ha affermato di aver preso di mira la società questa mattina perché fornisce servizi alla società di difesa Elbit Systems, legata a Israele. Alcune settimane fa Greta Thunberg era stata a Roma.