Gli Usa negano il visto a 5 regolatori Ue, colpito anche l’ex commissario Breton

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate in nella regolamentazione del settore tecnologico, tra cui l’ex commissario europeo Thierry Breton, a cui è stato vietato l’ingresso nel Paese. Il dipartimento di Stato ha motivato la misura affermando che le loro azioni equivalgono a una “censura” a scapito degli interessi americani.

Usa, sanzioni contro regolatori Ue: il motivo

In una nota del segretario di Stato Marco Rubio si legge che “il dipartimento di Stato sta intraprendendo azioni decisive contro cinque individui che hanno guidato sforzi organizzati per costringere le piattaforme americane a censurare, demonetizzare e sopprimere i punti di vista americani a loro contrari. Questi attivisti radicali e le Ong strumentalizzate hanno promosso la repressione della censura da parte di stati stranieri, prendendo di mira in ogni caso oratori e aziende americane”. Pertanto, prosegue Rubio, “ho stabilito che il loro ingresso, la loro presenza o le loro attività negli Stati Uniti hanno potenzialmente gravi conseguenze negative per la politica estera degli Stati Uniti”. La nota di Rubio si conclude sottolineando che, “il presidente Trump ha chiarito che la sua politica estera ‘America First’ respinge le violazioni della sovranità americana. L’ingerenza extraterritoriale dei censori stranieri che prendono di mira la libertà di parola americana non fa eccezione. Il dipartimento di Stato è pronto ad ampliare l’elenco odierno se altri attori stranieri non cambieranno rotta”.

Thierry Breton, chi è l’ex commissario Ue e perché si è dimesso nel 2024

Manager di lungo corso prima che politico, Thierry Breton è stato commissario europeo all’Industria e al Mercato interno dal 2019 al 2024, con deleghe strategiche che spaziavano dalla politica industriale alla difesa, dal digitale al mercato unico. Francese, classe 1955, ha guidato in passato grandi gruppi come France Télécom (oggi Orange), Thomson e Atos, portando a Bruxelles un profilo fortemente tecnico e orientato all’industria. Negli ultimi cinque anni è stato uno dei volti più influenti della Commissione von der Leyen, soprattutto su dossier chiave come la sovranità tecnologica europea, il rafforzamento della base industriale e la regolazione delle Big Tech. Designato il 25 luglio dal presidente Emmanuel Macron come candidato della Francia per un secondo mandato, Breton ha annunciato le dimissioni con effetto immediato dopo che Ursula von der Leyen, nella fase finale dei negoziati sul nuovo Collegio, ha chiesto a Parigi di ritirare il suo nome “per motivi personali” mai discussi direttamente con lui, offrendo in cambio un portafoglio più rilevante a un altro candidato francese. Una scelta che Breton ha definito l’ennesima prova di una “governance discutibile” e incompatibile, a suo giudizio, con il proseguimento del suo incarico.