Usa, Wall Street Journal: “Detriti razzo di Musk hanno messo a rischio passeggeri di tre aerei”

Emergono nuovi e allarmanti dettagli sull’esplosione di un razzo SpaceX avvenuta lo scorso gennaio. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal (Wsj), basata su documenti della Federal Aviation Administration (Faa), frammenti del razzo avrebbero messo a rischio la vita di circa 450 persone a bordo di due voli commerciali e di un jet privato, portando per quasi un’ora la sicurezza del traffico aereo sull’orlo del collasso. L’incidente risale allo scorso 16 gennaio, durante il settimo volo di prova senza equipaggio dello Starship. Il razzo, il più potente mai costruito, è esploso dopo il lancio dal Texas, dopo circa otto minuti di volo, disperdendo un vasto campo di detriti incandescenti sopra i Caraibi. Tre aerei civili si sono trovati improvvisamente a sorvolare l’area. Un volo JetBlue diretto a San Juan è stato avvertito che il proseguimento del viaggio sarebbe avvenuto “a proprio rischio”, mentre i frammenti cadevano dal cielo come una pioggia di meteoriti.

Il “Mayday” del pilota e l’atterraggio d’emergenza

Il pilota ha lanciato il segnale di emergenza “Mayday” per tre volte ed è poi riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza a San Juan. Tra i velivoli coinvolti figuravano anche un aereo di Iberia Airlines e un jet privato. I piloti si sono trovati davanti a una scelta estrema: attraversare il campo di detriti in fiamme oppure deviare la rotta, rischiando di esaurire il carburante sopra l’oceano. Dopo l’esplosione, lo spazio aereo è stato trasformato in una zona di interdizione al volo improvvisa, costringendo i controllori a deviare d’urgenza gli aerei per metterli in sicurezza. In quel contesto di forte pressione, un controllore è dovuto intervenire all’ultimo momento per evitare una collisione, dopo che un aereo Iberia e un jet privato si erano avvicinati pericolosamente tra loro. I documenti della Faa chiariscono che l’impatto anche di un solo frammento avrebbe con ogni probabilità provocato un disastro con numerose vittime. Particolarmente grave è il fatto che SpaceX, secondo l’autorità aeronautica statunitense, non avrebbe informato tempestivamente la hotline di emergenza prevista per legge. I controllori di volo di Miami sarebbero venuti a conoscenza della nube di detriti solo dopo le segnalazioni dei piloti costretti a volare attraverso di essa. Tutti e tre gli aerei sono infine riusciti ad atterrare senza danni né feriti, ma l’episodio ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza dei lanci spaziali privati. All’epoca Elon Musk aveva commentato l’esplosione con il consueto tono provocatorio sui social, ricorda il Wsj: “Il successo non è garantito, ma l’intrattenimento sì”, senza fare riferimento al rischio corso da centinaia di passeggeri. Dopo l’incidente, la Faa ha istituito una commissione di esperti per valutare i rischi legati all’aumento dei lanci spaziali, salvo poi sospenderla a sorpresa nel mese di agosto. Secondo le stime dell’agenzia, a fronte di una media storica di 24 lanci annui tra il 1989 e il 2024, in futuro potrebbero verificarsi tra i 200 e i 400 lanci o rientri all’anno. Nel frattempo, SpaceX ha confermato il fallimento del test di gennaio parlando di una “rapida disintegrazione non programmata” dello Starship e annunciando l’intenzione di proseguire lo sviluppo del programma. Per il prossimo anno è già prevista una versione ancora più potente del razzo, nonostante le criticità emerse sul fronte della sicurezza.