Olanda, auto sulla folla a una parata natalizia: almeno 9 feriti

Diverse persone sono rimaste ferite a Nunspeet, nella parte centro-orientale dell’Olanda, quando un’auto ha investito la folla che stava aspettando il passaggio di una parata natalizia. Sarebbero almeno 9 i feriti, di cui tre in gravi condizioni, secondo quanto riporta De Telegraaf. A causa dell’incidente, la parata è stata interrotta.

Polizia: “Escluso gesto intenzionale”

Al momento la polizia esclude l’ipotesi che si sia trattato di un gesto intenzionale. Lo riferisce De Telegraaf, citando un portavoce delle autorità e sottolineando che le indagini non sono ancora completate.