Ucraina, c’è l’accordo in Ue: prestito da 90 miliardi a Kiev – La diretta

C’è l’accordo nella Ue sul prestito all’Ucraina. “Abbiamo raggiunto un accordo che ci consente di soddisfare il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per i prossimi due anni. Gli Stati membri hanno concordato di finanziare l’Ucraina attraverso l’indebitamento dell’Ue sui mercati dei capitali per un importo di 90 miliardi di euro per i prossimi due anni. Lo faremo attraverso una cooperazione rafforzata, sostenuta dal margine di bilancio dell’Ue e basata su un accordo unanime per modificare il QFP, analogamente al prestito per le riparazioni. In questo caso, è molto importante che l’Ucraina rimborsi il prestito solo dopo aver ricevuto le riparazioni”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. Salta dunque l’utilizzo degli asset russi congelati, sul quale non c’era intesa.

Ucraina, gli sforzi della Ue, la guerra e la diplomazia – Tutte le notizie di oggi 19 dicembre Inizio diretta: 19/12/25 07:30 Fine diretta: 19/12/25 23:00