Utah, escursionista bloccato nelle sabbie mobili: il salvataggio ripreso dal drone

Il salvataggio, ripreso dall’alto da un drone, di un escursionista rimasto bloccato nelle sabbie mobili lo scorso 7 dicembre nel parco nazionale di Arches nello Utah (Stati Uniti). L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, stava attraversando un piccolo canyon nel secondo giorno di un trekking di 32 chilometri quando è sprofondato fino alla coscia.

Incapace di liberarsi, l’escursionista ha attivato un dispositivo di emergenza satellitare e sono arrivati i soccorritori della contea di Grand. Attraverso la telecamera, si vede un ranger del parco che lancia una pala all’uomo, ma le sabbie mobili tornano a richiudersi non appena l’uomo cerca di scavare.

Così, la squadra di soccorso ha posizionato una scala e delle assi vicino all’escursionista e ha lavorato lentamente per liberargli la gamba. A quel punto l’escursionista era era rimasto in piedi nel fango quasi gelido, con temperature tra i -6 e i -1 gradi Celsius, per un paio d’ore. I soccorritori lo hanno riscaldato finché non è riuscito a stare in piedi e poi a camminare. Successivamente ha ripreso la marcia da solo, portando persino il suo zaino.