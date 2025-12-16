Usa, Hegseth: “Non pubblicheremo video dell’attacco del 2 settembre”

Il Pentagono non renderà pubblico il video integrale dell’attacco condotto dalle forze armate statunitensi contro una presunta imbarcazione di narcotrafficanti il 2 settembre. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. L’attacco, che ha compreso un secondo raid in cui sono rimasti uccisi due membri dell’equipaggio sopravvissuti al primo attacco, è al centro di un dibattito sulla legalità della campagna militare statunitense in corso nei Caraibi. “In conformità con la politica consolidata del dipartimento della Difesa, ovviamente non renderemo pubblico un video top secret, integrale e non modificato, a disposizione del grande pubblico”, ha dichiarato Hegseth ai giornalisti a Capitol Hill, dove lui e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avuto un briefing con i membri del Congresso. Il video sarà a disposizione dell commissioni Difesa della Camera e del Senato e delle commissioni competenti, “ma non per il grande pubblico”, ha aggiunto.