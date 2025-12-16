Ucraina, Mosca: “Nessun compromesso su territori” – La diretta

All’indomani del vertice di Berlino e dei primi veri spiragli di pace, la Russia torna oggi a dettare condizioni dure per la cessazione delle ostilità. Il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, in un’intervista esclusiva ad Abc News ha dichiarato che Mosca non può scendere a compromessi sui territori chiave, ribadendo richieste di lunga data che l’Ucraina dice da tempo di non potere accettare, fra cui il controllo russo della Crimea, occupata dalla Russia nel 2014, e di altri 4 territori parzialmente occupati dai russi – cioè Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – nel sud e nell’est dell’Ucraina. “Ne abbiamo cinque in totale e non siamo in grado, in alcun modo, di scendere a compromessi su questo”, ha detto Ryabkov rivendicando il controllo russo sui territori. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ripetutamente escluso la possibilità di concessioni territoriali alla Russia nell’ambito di un accordo di pace.
La Russia, inoltre, non accetterà un accordo che preveda la presenza di truppe dei Paesi Nato sul suolo ucraino dopo la guerra, anche se fossero lì come garanzia di sicurezza o come membri della cosiddetta Coalizione dei volenterosi. “Non accetteremo, non approveremo e non saremo soddisfatti in nessun momento della presenza di truppe Nato sul territorio ucraino”, ha affermato Ryabkov.
“Siamo in un periodo di trattativa” per cercare di raggiungere la pace in Ucraina “e quando si è in un periodo di trattativa bisogna essere molto prudenti. E quindi, per quanto riguarda gli asset russi, ci sono due questioni: una è proprio la questione della prudenza in un momento particolare come questo. Perché non vorrei che poi alcune cose che possono essere anche legittime vengano usate per proseguire nel conflitto. Dall’altra parte c’è anche una questione dal punto di vista legale che bisogna vedere se è una cosa che sia fattibile, perché voi immaginatevi se si dovesse fare una cosa di questo tipo e poi magari la Corte di Giustizia Europea magari dà torto poi all’Ue che fa una cosa di questo tipo. Quindi bisogna essere molto prudenti. Quantomeno questo è il mio consiglio”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno con la stampa parlamentare in corso presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si è rifiutato di commentare le garanzie di sicurezza europee per l’Ucraina finché non avrà visionato il testo della dichiarazione congiunta dei leader Ue a seguito dei colloqui di Berlino. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Finora abbiamo visto solo le notizie riportate dai giornali, ma non intendiamo rispondere. Non abbiamo ancora visto alcun testo”, ha affermato Peskov, rispondendo a una domanda sulla valutazione del Cremlino riguardo alla dichiarazione congiunta sulle garanzie di sicurezza per Kiev.
Il Cremlino dice no a una tregua natalizia sottolineando che la Russia è impegnata piuttosto per una pace di lungo termine. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l’idea di una tregua di Natale ha dichiarato: “La nostra posizione è ben nota, coerente, trasparente e comprensibile agli americani. E, in linea di massima, è comprensibile anche agli ucraini, ne siamo convinti. Se gli ucraini hanno il desiderio prevalente di sostituire il raggiungimento di un accordo con soluzioni a breve termine e non sostenibili, è improbabile che saremo disposti a partecipare”. “Vogliamo la pace, non vogliamo un cessate il fuoco, per così dire, per dare all’Ucraina un attimo di respiro e prepararsi a continuare la guerra. Vogliamo fermare questa guerra, raggiungere i nostri obiettivi, garantire i nostri interessi e garantire la pace in Europa per il futuro. Questo è ciò che vogliamo”, ha aggiunto Peskov.
L’ultima telefonata fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump risale al 16 ottobre. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda in merito dopo che ieri Trump ha dichairato di avere parlato di recente con l’omologo russo. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “È stato relativamente recente”, ha detto Peskov, “guardate la data del nostro ultimo report sulla telefonata, nel complesso è stato relativamente di recente”. Peskov ha specificato che da allora non ci sono state altre telefonate.
La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha elogiato le parole del vicepremier ministro dei Trasporti Matteo Salvini pronunciate ieri per invitare alla “prudenza prima di parlare di altre armi”. “Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini: ‘Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaja Kallas, Macron, Starmer e Merz ci riescano’. Il paragone è accurato, la conclusione innegabile”, ha scritto Zakharova in un post su Telegram, riportando le parole di Salvini.
“Tutti coloro che chiedono prestiti Ue a spese dei propri nipoti possono ora unirsi al coro di Bruxelles. Li distribuiscono senza esitazione, si può obiettare quanto si vuole, ma una volta dentro, non c’è via d’uscita facile. Con l’avvicinarsi dell’Euco, sta iniziando a delinearsi una soluzione con cui i burocrati di Bruxelles cercheranno di imporci il finanziamento dei due anni di spese belliche dell’Ucraina. Ancora una volta, la soluzione è la presunta arma miracolosa: il prestito congiunto. Se necessario, anche senza consenso. Chi non lo vuole, se lo vedrà comunque imposto e dovrà pagare gli interessi per decenni”. Lo scrive su X il premier ungherese Viktor Orban. “Questo significa perdere definitivamente l’occasione di una rapida fine della guerra tra Russia e Ucraina. Ci stiamo muovendo verso un’escalation e una cosa è certa: anche i nostri nipoti saranno gravati dalle conseguenze di questa guerra. Tuttavia, l’Ungheria deve navigare su questo campo minato. Questo giovedì e negli anni a venire”, aggiunge.
Proseguono senza sosta le trattative per arrivare a un’intesa sull’uso degli asset russi congelati per finanziare l’Ucraina. Finora gli ambasciatori del Coreper si sono riuniti sei volte per discutere del tema da quando la Commissione ha presentato la sua proposta il 3 dicembre. Anche gli esperti tecnici hanno esaminato i testi in diverse sessioni. A quanto si apprende a Bruxelles, i rappresentanti dei 27 stanno ora esaminando una versione rivista della proposta. Stamane gli esperti si riuniranno per esaminare in dettaglio i testi rivisti. In serata (dopo il Consiglio Affari Generali), il Coreper si riunirà nuovamente per proseguire le discussioni al fine di creare un’ulteriore convergenza sulle questioni in sospeso. L’obiettivo è far progredire il più possibile i lavori per fornire una base chiara per la discussione politica del Consiglio europeo su come garantire il finanziamento dell’Ucraina per il 2026-2027.
In particolare, si sta lavorando sul meccanismo specifico per la solidarietà di rischio, la condivisione del rischio e le garanzie, le specificità delle diverse istituzioni finanziarie con attività russe immobilizzate, la condivisione degli oneri e la cooperazione con il G7 e altri partner, la gestione dei trattati bilaterali di investimento e l’attuazione dello strumento di sostegno, inclusi i criteri di assegnazione e ammissibilità.
Sono 83 i droni ucraini distrutti nella notte in varie regioni della Russia. Lo ha fatto sapere il Ministero della Difesa della Federazione Russa, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha aderito alla dichiarazione congiunta dei leader europei sull’Ucraina concordata ieri a Berlino. Lo riferisce la Moncloa. Nella dichiarazione i leader europei hanno celebrato i progressi verso una pace giusta e duratura in Ucraina e lo stretto coordinamento tra Stati Uniti, Kiev ed Europa. Hanno ribadito inoltre che la sicurezza, la sovranità e la prosperità dell’Ucraina sono essenziali per la sicurezza euro-atlantica e si sono impegnati a offrire garanzie di sicurezza e sostegno alla ricostruzione. Hanno concordato di mantenere un forte sostegno militare, creare una forza multinazionale guidata dall’Europa, istituire un meccanismo di cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti e assumere impegni legali in caso di future aggressioni. Hanno espresso sostegno al presidente Volodymyr Zelensky, hanno difeso l’inviolabilità dei confini e hanno sottolineato che le decisioni territoriali spettano al popolo ucraino. Inoltre, hanno esortato la Russia ad accettare il cessate il fuoco e il piano di pace, e hanno mantenuto la pressione internazionale per raggiungere un accordo definitivo e duraturo.
Russia e Ucraina sono “sul punto” di un accordo per porre fine alla guerra con una soluzione diplomatica. È quanto ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, in un’intervista esclusiva ad Abc News. “Siamo pronti a raggiungere un accordo”, ha affermato Ryabkov riferendosi al governo del presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che spera che l’accordo venga raggiunto “il prima possibile”.
Ryabkov, figura di spicco del ministero degli Esteri russo che parla regolarmente con i media internazionali, ricopre la carica di vice ministro degli Esteri a Mosca dal 2008, lavorando sotto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, in carica dal 2004. Ryabkov era tra i funzionari russi che minimizzavano la minaccia che incombeva sull’Ucraina alla vigilia dell’invasione su larga scala del Paese da parte di Mosca nel 2022. Mentre le truppe russe si ammassavano lungo i confini dell’Ucraina nel gennaio 2022, Ryabkov ha affermato che Mosca non aveva “nessuna intenzione di attaccare, sferrare un’offensiva o invadere l’Ucraina”.
Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno abbattuto un drone in volo verso Mosca. Lo ha annunciato il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, stando a quanto riporta l’agenzia Tass.
In merito alla guerra in Ucraina “passi in avanti se ne stanno facendo. Speriamo di avere la pace per Natale, non sarà facile però mi pare che si stia andando nella giusta direzione. Poi saranno gli ucraini a dover dire la loro sulla questione territoriale ma il lavoro sta dando i suoi frutti”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento a Roma in occasione della consegna del premio Sacharov. “Speriamo si possa arrivare al cessate il fuoco – ha aggiunto – deve essere una pace giusta e duratura. L’Ucraina non può essere penalizzata dalla guerra che ha subito. L’obiettivo è quello di chiudere questa orribile stagione di guerra”.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sarà oggi in Olanda, dove è arrivato ieri sera all’aeroporto di Rotterdam. Oggi si rivolgerà al Parlamento e incontrerà il premier ad interim Schoof, il re Willem-Alexander e i ministri ad interim degli Affari esteri Van Weel e della Difesa Brekelmans. Per Zelensky si tratta della quarta visita in Olanda dall’inizio della guerra in Ucraina, l’ultima volta vi si era recato per il vertice Nato di giugno scorso. L’emittente olandese Nos riferisce che Zelensky parteciperà oggi probabilmente anche alla firma del Trattato che istituisce una Commissione internazionale per i risarcimenti all’Ucraina, che esaminerà e valuterà le richieste di risarcimento presentate dall’Ucraina a seguito della guerra e determinerà l’importo di eventuali risarcimenti concessi. I risarcimenti saranno pagati da un fondo appositamente istituito e le richieste potranno essere presentate da individui, organizzazioni e agenzie governative in Ucraina. Alla commissione aderiranno 25 Paesi e i nomi esatti saranno annunciati oggi. Si prevede la presenza di molti leader e politici dei Paesi partecipanti.