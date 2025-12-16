Ucraina, Mosca: “Nessun compromesso su territori” – La diretta

All’indomani del vertice di Berlino e dei primi veri spiragli di pace, la Russia torna oggi a dettare condizioni dure per la cessazione delle ostilità. Il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, in un’intervista esclusiva ad Abc News ha dichiarato che Mosca non può scendere a compromessi sui territori chiave, ribadendo richieste di lunga data che l’Ucraina dice da tempo di non potere accettare, fra cui il controllo russo della Crimea, occupata dalla Russia nel 2014, e di altri 4 territori parzialmente occupati dai russi – cioè Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – nel sud e nell’est dell’Ucraina. “Ne abbiamo cinque in totale e non siamo in grado, in alcun modo, di scendere a compromessi su questo”, ha detto Ryabkov rivendicando il controllo russo sui territori. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ripetutamente escluso la possibilità di concessioni territoriali alla Russia nell’ambito di un accordo di pace.

La Russia, inoltre, non accetterà un accordo che preveda la presenza di truppe dei Paesi Nato sul suolo ucraino dopo la guerra, anche se fossero lì come garanzia di sicurezza o come membri della cosiddetta Coalizione dei volenterosi. “Non accetteremo, non approveremo e non saremo soddisfatti in nessun momento della presenza di truppe Nato sul territorio ucraino”, ha affermato Ryabkov.