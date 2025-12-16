Nato, Forze Armate tedesche terminano dispiegamento Patriot in Polonia

Le Forze Armate tedesche hanno terminato il dispiegamento del sistema di difesa aerea Patriot in Polonia. Unità tedesche erano state dislocate per proteggere lo spazio aereo della Nato sopra il Paese e l’importante snodo militare di Rzeszow. Dopo il passaggio della missione all’Olanda, gli ultimi soldati tedeschi sono tornati a casa, ha annunciato il ,inistero della Difesa di Berlino. Circa 200 uomini e donne delle forze missilistiche antiaeree dell’Aeronautica Militare tedesca sono stati dispiegati a Rzeszow a gennaio con due sistemi missilistici Patriot. Inizialmente, la missione era prevista per una durata di circa sei mesi. Tuttavia, la durata è stata prorogata fino a dicembre, anche per garantire le consegne alle forze armate ucraine. “Negli ultimi mesi, i nostri soldati in Polonia hanno sperimentato l’intero spettro di provocazioni e minacce ibride. Hanno reagito con decisione ma con compostezza”, ha spiegato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, riferendosi anche alle violazioni dello spazio aereo da parte dei droni russi. Ha ringraziato i soldati, che hanno rappresentato un supporto vitale per la difesa aerea della Nato sul fianco orientale e hanno rappresentato la Germania in modo esemplare. L’Aeronautica Militare tedesca ha inoltre dislocato aerei da combattimento Eurofighter presso l’aeroporto militare di Malbork, in Polonia, per proteggere il suo fianco orientale. Secondo le informazioni, questi velivoli sono stati allertati martedì a causa dell’attività proveniente dall’enclave russa di Kaliningrad e sono decollati per valutare la situazione e contrastare eventuali minacce aeree.