Germania, inizia l’università a 12 anni: la storia di Lina

Ha dodici anni e frequenta già l’università. Lina Heider, considerata la più giovane diplomata della Germania, ha conseguito la maturità a undici anni dopo appena sei anni di scuola e ha ora iniziato a studiare Economia politica all’Università di Bonn. Il suo percorso scolastico è stato straordinariamente rapido: dalla prima classe è passata direttamente alla quinta, poi all’ottava e successivamente alla decima, undicesima e dodicesima. In termini comparabili al sistema italiano, equivale a saltare gran parte della scuola primaria e della secondaria di primo grado, per poi completare il liceo in tempi fortemente ridotti. Nell’estate scorsa ha ottenuto il diploma di maturità, attirando l’attenzione di numerosi media.

Lina Heider, chi è la bambina prodigio

“L’università mi piace molto, è più stimolante della scuola”, ha raccontato Lina, come riporta Ntv. Negli ultimi anni, ha spiegato, a scuola si annoiava costantemente. All’università apprezza invece la maggiore autonomia organizzativa e la complessità dei contenuti. Già durante il periodo scolastico aveva seguito corsi universitari nell’ambito di un programma speciale per studenti particolarmente dotati. Lina è considerata altamente plusdotata, con un quoziente intellettivo molto elevato. La curiosità intellettuale della giovane studentessa è evidente.

Secondo la famiglia, già a un anno preferiva libri con testi lunghi; a due anni sapeva contare fino a dieci e a undici aveva letto opere come Faust I e Faust II di Goethe. La differenza di età rispetto agli altri studenti non rappresenta per lei un problema. “Sono abituata a stare con persone più grandi”, ha affermato.

Due ex compagne di scuola, con cui ha conseguito la maturità, studiano nella stessa università e Lina ha già stretto nuove amicizie. “Non mi sono mai sentita esclusa”, ha assicurato la 12enne. Nel breve periodo punta a conseguire la laurea triennale. In seguito, non ha escluso un periodo di studio all’estero. I suoi interessi spaziano anche in altri ambiti, tra cui biologia, germanistica, politica e scienze sociali. “Forse seguirò già ora uno o due corsi aggiuntivi”, ha concluso.