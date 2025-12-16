Germania, all’università a soli 12 anni dopo percorso scolastico accelerato

Ha dodici anni e frequenta già l’università. Lina Heider, considerata la più giovane diplomata della Germania, ha conseguito la maturità a undici anni dopo appena sei anni di scuola e ha ora iniziato a studiare Economia politica all’Università di Bonn. Il suo percorso scolastico è stato straordinariamente rapido: dalla prima classe è passata direttamente alla quinta, poi all’ottava e successivamente alla decima, undicesima e dodicesima. In termini comparabili al sistema italiano, equivale a saltare gran parte della scuola primaria e della secondaria di primo grado, per poi completare il liceo in tempi fortemente ridotti. Nell’estate scorsa ha ottenuto il diploma di maturità, attirando l’attenzione di numerosi media. “L’università mi piace molto, è più stimolante della scuola”, ha raccontato Lina, come riporta Ntv.

A 11 anni ha letto Faust I e Faust II di Goethe

Negli ultimi anni, ha spiegato, a scuola si annoiava costantemente. All’università apprezza invece la maggiore autonomia organizzativa e la complessità dei contenuti. Già durante il periodo scolastico aveva seguito corsi universitari nell’ambito di un programma speciale per studenti particolarmente dotati. Lina è considerata altamente plusdotata, con un quoziente intellettivo molto elevato. La curiosità intellettuale della giovane studentessa è evidente. Secondo la famiglia, già a un anno preferiva libri con testi lunghi; a due anni sapeva contare fino a dieci e a undici aveva letto opere come Faust I e Faust II di Goethe. La differenza di età rispetto agli altri studenti non rappresenta per lei un problema. “Sono abituata a stare con persone più grandi”, ha affermato. Due ex compagne di scuola, con cui ha conseguito la maturità, studiano nella stessa università e Lina ha già stretto nuove amicizie. “Non mi sono mai sentita esclusa”, ha assicurato la 12enne. Nel breve periodo punta a conseguire la laurea triennale. In seguito, non ha escluso un periodo di studio all’estero. I suoi interessi spaziano anche in altri ambiti, tra cui biologia, germanistica, politica e scienze sociali. “Forse seguirò già ora uno o due corsi aggiuntivi“, ha concluso.