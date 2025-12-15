Incidente aereo sfiorato, volo JetBlue evita collisione con un Boeing militare Usa

Un volo JetBlue 1112 proveniente dalla piccola nazione caraibica di Curaçao venerdì ha interrotto la sua salita per evitare una collisione con un aereo cisterna dell’aviazione militare statunitense, e il pilota ha accusato il velivolo di Washington di aver attraversato la sua traiettoria.

“Abbiamo rischiato una collisione in volo”, ha detto il pilota JetBlue, secondo una registrazione della sua conversazione con il controllo del traffico aereo, “hanno attraversato direttamente la nostra traiettoria di volo. Non hanno il transponder acceso, è scandaloso”.

L’incidente sfiorato ha coinvolto il volo JetBlue proveniente da Curaçao, appena al largo della costa del Venezuela, e diretto all’aeroporto JFK di New York City. “Abbiamo appena avuto un traffico che ci ha superato direttamente davanti a meno di cinque miglia da noi – forse due o tre miglia – ma era un aereo cisterna dell’aeronautica militare degli Stati Uniti ed era alla nostra altitudine”, ha raccontato il pilota, “abbiamo dovuto interrompere la nostra salita”. L’aereo dell’aeronautica militare si è poi diretto verso lo spazio aereo venezuelano.

JetBlue: “Abbiamo segnalato l’incidente alle autorità”

Derek Dombrowski, portavoce della compagnia low cost newyorkese, ha dichiarato: “Abbiamo segnalato l’incidente alle autorità federali e collaboreremo a qualsiasi indagine”. Ha aggiunto: “I membri del nostro equipaggio sono addestrati sulle procedure corrette da seguire in varie situazioni di volo e siamo grati al nostro equipaggio per aver segnalato tempestivamente la situazione al nostro team dirigenziale”. Secondo la registrazione del traffico aereo, il controllore ha risposto al pilota: “È stato scandaloso avere un aereo non identificato nel nostro spazio aereo”. L’esercito statunitense ha intensificato le sue attività di contrasto al traffico di droga nei Caraibi e sta cercando di aumentare la pressione sul governo del Venezuela.