Gaza, Abu Mazen: “Italia sia parte del Peace Board”

“Sosteniamo la partecipazione dell’Italia al Peace Board e alle forze internazionali di stabilizzazione nella Striscia di Gaza. L’Italia ha già contribuito addestrando la polizia palestinese, dispiegando osservatori europei al valico di Rafah, ospitando palestinesi feriti e consentendo agli studenti palestinesi di studiare presso le università italiane”. Lo dice a ‘la Repubblica’ presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, in questi giorni in Italia.

In merito ai confini all’interno della Striscia di Gaza, Abu Mazen afferma: “Respingiamo categoricamente qualsiasi tentativo di imporre nuovi confini all’interno della Striscia di Gaza, di dividerla o di trattarla come un’entità separata. La Striscia di Gaza è parte integrante del territorio palestinese occupato nel 1967, insieme alla Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Qualsiasi processo di ricostruzione della Striscia di Gaza deve avvenire sotto la piena sovranità palestinese e con un’amministrazione palestinese unificata, non nelle aree sotto il controllo israeliano o con accordi che compromettano l’unità del territorio e del popolo. La divisione di Gaza o l’occupazione sono assolutamente inaccettabili, in nessuna circostanza”.