Gaza, Hamas: “Uccisione Saad palese violazione del cessate il fuoco”

Hamas ha affermato che l’attacco israeliano in cui questo pomeriggio è stato ucciso a Gaza City il comandante supremo di Hamas, Raad Saad, insieme ad altre 3 persone, rappresenta “una palese violazione” dell’accordo di cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti ed entrato in vigore in ottobre. Lo riporta Al Jazeera. “Questo crimine ribadisce che l’occupazione sta deliberatamente cercando di indebolire e sabotare l’accordo di cessate il fuoco attraverso le sue crescenti e continue violazioni”, ha affermato Hamas in una dichiarazione condivisa su Telegram. Il gruppo palestinese ha invitato inoltre i mediatori dell’accordo di cessate il fuoco e i paesi garanti ad adottare misure immediate “per frenare” Israele, che, a suo dire, “sta ignorando i propri obblighi derivanti dall’accordo, cercando di indebolirlo e distruggerlo”. Saad era il responsabile della produzione di Hamas e in precedenza aveva guidato la divisione operativa del gruppo militante. La dichiarazione israeliana lo ha descritto come uno degli artefici dell’attacco del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra e ha affermato che era “impegnato nella ricostruzione dell’organizzazione terroristica” in violazione del cessate il fuoco. L’attacco israeliano a ovest di Gaza City ha ucciso quattro persone, secondo un giornalista dell’Associated Press che ha visto i loro corpi arrivare all’ospedale Shifa. Altre tre persone sono rimaste ferite, secondo l’ospedale Al-Awda.