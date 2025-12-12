Terremoto in Giappone, magnitudo 6.7: allerta tsunami

È ancora allerta tsunami in Giappone dopo un nuovo forte terremoto, il secondo nell’ultima settimana, che ha colpito la zona nord-est del Paese. Il sisma, di magnitudo 6.7, si è verificato al largo della costa orientale della prefettura di Aomori, nel nord di Honshu, la principale isola giapponese, a una profondità di 20 chilometri alle 11:44 ora locale (le 4:44 del mattino ora italiana), ha affermato l’Agenzia meteorologica giapponese.

Il precedente di lunedì

Il terremoto segue quello di magnitudo 7,5 verificatosi all’inizio di questa settimana, lunedì, nel nord del Paese, che ha causato feriti, danni lievi e allerta tsunami sulle coste del Pacifico. Anche quel sisma ha avuto epicentro al largo della costa di Aomori: in quell’occasione almeno 34 persone rimasero ferite.