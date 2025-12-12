Sud Corea, test troppo difficile: si dimette responsabile esami di ammissione all’università

Il direttore del Korea Institute for Curriculum and Evaluation (KICE), responsabile dell’esame di ammissione alle università in Corea del Sud (noto come Suneung) si è dimesso dopo le pesanti critiche di quest’anno alla sezione di test di inglese, ritenuta troppo difficile: nell’esame, che si è tenuto il 13 novembre, solo il 3,11% degli studenti ha ottenuto voto 1 (il migliore nel sistema scolastico sudcoreano) nella sezione di inglese. Si tratta del risultato peggiore da quando è stato introdotto questo sistema di valutazione, nel 2018. “Sento un forte senso di responsabilità per aver causato preoccupazione ai candidati e ai loro genitori e per aver creato confusione nell’esame di ammissione all’università non riuscendo a soddisfare lo scopo della valutazione assoluta nella sezione di inglese del test”, ha dichiarato il direttore dimissionario Oh Seung-geol. Lo riporta l’agenzia Yonhap. “Accettiamo sinceramente le critiche secondo cui la difficoltà delle domande… era inappropriata“, ha aggiunto Oh Seung-geol, aggiungendo che il test “non è stato all’altezza”.