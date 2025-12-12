Regno Unito: influenza record e sciopero dei medici, sistema sanitario a rischio collasso

Un’ondata di influenza a livelli record con migliaia di pazienti in ospedale ogni giorno, alla quale si potrebbe aggiungere a partire dal prossimo 17 dicembre uno sciopero di cinque giorni dei medici specializzandi, proprio quando l’epidemia dovrebbe raggiungere il picco: il ministro della Salute del Regno Unito, Wes Streeting, lancia l’allarme sul rischio collasso del Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS). In un intervento sul Times, Streeting ha affermato che l’NHS si trova ad affrontare una “sfida senza precedenti dall’inizio della pandemia”, esortando i medici specializzandi ad accettare una nuova offerta contrattuale e legislativa del governo e porre fine alla loro mobilitazione. In caso contrario, ha avvertito, lo sciopero potrebbe essere “l’elemento Jenga” che farà collassare il sistema. Jenga è un gioco da tavolo con blocchetti di legno impilati a forma di torre in cui lo scopo è rimuovere a turno un blocco dalla struttura e rimetterlo in cima senza farlo crollare. “Tutto il team del Servizio Sanitario Nazionale sta lavorando 24 ore su 24 per far sì che tutto proceda. Ma la situazione è incredibilmente precaria“, ha scritto Streeting, “gli scioperi natalizi potrebbero essere il pezzo forte del Jenga che fa crollare la torre. Ecco perché mi rivolgo direttamente ai medici specializzandi affinché accettino l’offerta del governo”.

Aumento di casi di influenza del 55% in una settimana

I dati del Servizio Sanitario Nazionale britannico pubblicati ieri 11 dicembre hanno mostrato che i casi di influenza nel Regno Unito hanno raggiunto un livello record per il periodo dell’anno, dopo un aumento del 55% in sette giorni, con una media di 2.660 pazienti ricoverati in ospedale ogni giorno la scorsa settimana.