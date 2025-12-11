Eurogruppo, chi è il greco Pierrakakis eletto presidente

Il candidato greco Kyriakos Pierrakakis prevale sul belga Vincent Van Peteghem e diventa presidente dell’Eurogruppo. Il presidente succede all’irlandese Paschal Donohoe che si è dimesso per assumere il ruolo di Managing Director della Banca mondiale. Viene eletto per un mandato di due anni e mezzo e il mandato può essere rinnovato.

Prima dell’Eurogruppo la Germania ha annunciato la sua preferenza per il candidato greco. “Congratulazioni Pierrakakis per la tua elezione a Presidente dell’Eurogruppo. In bocca al lupo per ogni successo nel guidare l’Eurogruppo verso il futuro – per evolvere, adattarsi e affrontare le sfide che ci attendono con chiarezza, determinazione e un forte impegno collettivo”, commenta sui social il ministro lettone Arvils Ašeradens.

Eurogruppo, quando è nato e di cosa si occupa

L’Eurogruppo è un organo informale creato nel 1997 in cui i ministri degli Stati membri dell’area dell’euro discutono questioni relative alle responsabilità comuni dei loro paesi in relazione all’euro. Il suo compito principale è garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri dell’area dell’euro. Mira inoltre a promuovere le condizioni per una crescita economica più forte ed è responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice euro e del loro follow-up.

Si riunisce solitamente una volta al mese, alla vigilia della riunione del Consiglio Affari economici e finanziari. La prima riunione dell’Eurogruppo si è tenuta il 4 giugno 1998 a Lussemburgo. Il primo presidente dell’Eurogruppo è stato Jean-Claude Juncker. Gli sono succeduti Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno e Paschal Donohoe, eletto presidente dell’Eurogruppo per la prima volta il 9 luglio 2020. Il signor Donohoe si è dimesso da presidente dell’Eurogruppo il 18 novembre 2025. Da allora, Makis Keravnos, ministro delle finanze della Repubblica di Cipro, ha ricoperto la carica di presidente ad interim dell’Eurogruppo.

Kyriakos Pierrakakis, chi è il nuovo presidente dell’Eurogruppo

Kyriakos Pierrakakis è ministro dell’Economia e delle Finanze della Grecia e si è presentato fin da subito come il candidato della rinascita nazionale. E’ il volto della nuova classe dirigente greca che si è riguadagnata la fiducia delle istituzioni europee: parlamentare dal 2023, è stato già ministro della digitalizzazione nel primo governo Mitsokakis che chiuse l’era Tsipras.

Sua la riforma che nel 2024 ha portato Atene ai primi posti della classifica europea sulla digitalizzazione dei servizi alle imprese, resa possibile anche da un’apertura del mercato greco ai capitali stranieri. E’ un convinto sostenitore del mercato unico dei capitali in Europa.