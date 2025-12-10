Miami, vince Higgins: la sindaca dem anti-Trump

Eileen Higgins, candidata democratica dichiaratamente anti-Trump, ha vinto le elezioni a Miami e sarà la prima donna a guidare la città. “Ci troviamo di fronte a una retorica da parte dei funzionari eletti che è così disumanizzante e crudele, soprattutto nei confronti delle popolazioni di immigrati. I residenti di Miami erano pronti a chiudere con tutto questo”, ha detto la neo-eletta sindaca, che ha sconfitto il candidato repubblicano sostenuto dal presidente Donald Trump.

Higgins, 61 anni, sarà la prima donna a guidare la città di Miami. Nella città a maggioranza ispanica ha parlato spesso della repressione dell’immigrazione da parte di Trump, dicendo di aver sentito di molte persone a Miami preoccupate per i loro familiari detenuti. Ha condotto la campagna elettorale come orgogliosa democratica, nonostante la corsa fosse ufficialmente apartitica, e ha battuto il candidato sostenuto da Trump, Emilio Gonzalez, ex amministratore comunale, che ha dichiarato di aver chiamato Higgins per congratularsi con lei. Con quasi tutti i voti conteggiati martedì, Higgins ha superato il repubblicano di circa 19 punti percentuali.

La corsa della ‘Gringa’ fino alla poltrona di sindaco

Higgins, che parla spagnolo, rappresentava un distretto di orientamento conservatore che comprende il quartiere cubano di Little Havana. Quando è entrata in politica nel 2018, ha scelto di presentarsi agli elettori come ‘La Gringa’, un termine usato dagli ispanofoni per indicare gli americani bianchi, perché molte persone non sapevano come pronunciare il suo nome. “Aiuta semplicemente le persone a capire chi sono, e sapete una cosa? Sono una gringa, quindi cosa dovrei fare, negarlo?”, ha detto all’AP. Essendo la seconda città più grande della Florida, Miami è considerata la porta d’accesso all’America Latina e attira milioni di turisti. La sua importanza a livello globale offre a Higgins un palcoscenico significativo come sindaca. La sua proposta agli elettori include la ricerca di terreni di proprietà della città che potessero essere trasformati in alloggi a prezzi accessibili e il taglio delle spese superflue.