Re Carlo e Regina Camilla pubblicano il biglietto di auguri di Natale 2025

Re Carlo e Regina Camilla hanno condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della Famiglia Reale britannica il biglietto di auguri di Natale per il 2025, mostrando un’immagine che celebra la loro unione e il periodo festivo.

🎄✨ It’s beginning to look a lot like Christmas!



The King and Queen are pleased to share their Christmas card for this year, featuring a photograph taken in the grounds of Villa Wolkonsky in Rome during Their Majesties’ State Visit to The Republic of Italy in April.



📸… pic.twitter.com/1r0gbSFrQJ — The Royal Family (@RoyalFamily) December 7, 2025

La foto scelta ritrae la coppia reale nei giardini di Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, durante la visita di Stato in Italia dello scorso aprile. Lo scatto trasmette un’atmosfera elegante e rilassata, lontana dalla formalità dei ritratti ufficiali, e sottolinea l’impegno della Famiglia Reale nel mantenere legami internazionali.

Il biglietto di auguri 2025 rappresenta anche un’occasione per la famiglia reale di condividere con il pubblico momenti di vicinanza e tradizione, rafforzando la loro presenza sui social e l’accessibilità alle attività ufficiali.