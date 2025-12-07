Londra, paura a Heathrow: aggressioni multiple con spray al peperoncino al Terminal 3

Diverse persone sono rimaste ferite questa mattina a causa di aggressioni multiple all’aeroporto di Heathrow, a Londra, presumibilmente utilizzando spray al peperoncino. Lo riferisce la polizia londinese, sottolineando che i feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze e trasportati in ospedale, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica degli eventi

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, le aggressioni sono avvenute in un parcheggio del Terminal 3. Un gruppo di uomini avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino contro diverse persone prima di darsi alla fuga.

Al momento, un uomo è stato arrestato, mentre la polizia continua le ricerche per rintracciare altri sospettati coinvolti negli episodi.

L’episodio ha provocato momenti di panico tra i viaggiatori e le autorità aeroportuali hanno invitato la popolazione a seguire le indicazioni di sicurezza. La polizia ha aperto un’inchiesta per accertare i motivi delle aggressioni e prevenire possibili nuovi episodi.

Le dichiarazioni della Polizia

La polizia di Londra ha chiarito che le aggressioni multiple avvenute questa mattina all’aeroporto di Heathrow, nel parcheggio del Terminal 3, non sono considerate un atto terroristico. Lo ha dichiarato il comandante Peter Stevens, sottolineando che l’incidente sembra essere stato causato da una discussione degenerata tra persone che si conoscevano.

“Non stiamo trattando questo incidente come un atto terroristico. Capisco le preoccupazioni dell’opinione pubblica e vorrei ringraziare le persone presenti nella zona per la loro collaborazione questa mattina”, ha spiegato Stevens.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, un gruppo di uomini ha spruzzato spray al peperoncino contro diverse persone prima di allontanarsi. Diverse persone sono rimaste ferite, ma nessuno è in pericolo di vita. Un uomo è stato arrestato, mentre le ricerche per rintracciare altri sospettati sono ancora in corso.

Le autorità hanno confermato che l’episodio è di natura criminale e non terroristica, invitando i viaggiatori e il personale aeroportuale a mantenere la calma e seguire le indicazioni di sicurezza.

La polizia precisa che la sua presenza all’aeroporto di Heathrow “sarà rafforzata per tutta la mattinata, per continuare le indagini e garantire la sicurezza delle persone presenti nella zona”.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco

Anche i vigili del fuoco sono sul posto: “siamo stati chiamati alle 8:14 di oggi per assistere i colleghi dei servizi di emergenza in un incidente vicino al Terminal 3 dell’aeroporto di Heathrow. I vigili del fuoco rimangono sul posto”, ha fatto sapere un portavoce. Alcuni ritardi si registrano sulle linee ferroviarie per Heathrow, che sono state riaperte a seguito di una chiusura e possono ora effettuare la fermata all’aeroporto: la National Rail ha comunicato sul suo sito che “sebbene le linee siano ora riaperte, si prevede che i disagi continueranno fino al ripristino della normalità del servizio, con ritardi fino a 10 minuti e cancellazioni fino alle 11:45″, cioè le 12.45 in Italia.