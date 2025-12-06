Usa, approvata la vendita di missili all’Italia per 301 milioni

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato una vendita al Governo italiano di missili aria-superficie con gittata estesa (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range) e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari. La Defense Security Cooperation Agency ha rilasciato la certificazione richiesta notificandola al Congresso. Il Governo italiano ha richiesto l’acquisto di cento missili aria-superficie con gittata estesa (JASSM-ER) AGM-158B/B-2.

Saranno inclusi anche: apparecchiature di prova e contenitori classificati JASSM; dispositivi di crittografia KGV-135A; parti di ricambio e di riparazione, materiali di consumo e accessori, nonché supporto per la riparazione e la restituzione; supporto e software per sistemi d’arma; software classificati e non classificati; pubblicazioni e documentazione tecnica classificate e non classificate; supporto per il trasporto; sopralluoghi in loco; Servizi di supporto ingegneristico, tecnico e logistico del Governo degli Stati Uniti e dell’appaltatore; e altri elementi correlati di supporto logistico e di programma. Il costo totale stimato è di 301 milioni di dollari.